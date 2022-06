FOTO: Hermann Wilming up-down up-down Das Fahrzeug brannte lichterloh. Es hat nur noch Schrottwert. Fahrer unverletzt Auto brannte im Harener Stadtteil Fehndorf Von PM. | 17.12.2012, 11:51 Uhr

In Fehndorf ist es am Montagvormittag zu einem Brand im Motorraum eines Autos gekommen. Am Auto entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.