Angebaut: In der Kita St. Johannes in Rückenbrock haben zwei weitere Gruppen Platz. Foto: Tobias Böckermann up-down up-down Neue Räume in Rütenbrock in Betrieb Erstmals mehr als 1000 Kita-Plätze in Haren Von Tobias Böckermann | 21.10.2022, 18:01 Uhr

Die Kita St. Johannes in Rütenbrock ist um zwei Gruppen erweitert worden. Erstmals in der Geschichte der Stadt Haren stehen damit mehr als 1000 Betreuungsplätze in Kindertagesstätten zur Verfügung.