55 Meter lang und 52 Tonnen schwer: Schertransporte mit Rotorblättern aus Haren gehen künftig in alle Welt. FOTO: Archiv up-down up-down Enercon liefert flexibel in alle Welt Enercon-Schwertransporte im Emsland auch zukünftig ohne Polizei 31.10.2012, 10:44 Uhr

Am späten Dienstagabend sind die ersten Rotorblätter des Harener Enercon-Werkes per Schwerlasttransport auf den Weg nach Österreich gebracht worden. Um Einsatzkräfte und Kosten zu sparen, fährt auch in Zukunft kein Polizeifahrzeug mit.