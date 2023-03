Vor fast genau einem Jahr hat Lukas Dühnen das Driftwood in Haren eröffnet. Jetzt wurde dort eingebrochen. Foto: Jana Probst up-down up-down Zeugen gesucht Einbruch im Driftwood in Haren: Unbekannte stehlen Bargeld Von Jana Probst | 01.03.2023, 11:28 Uhr

Kurz vor der Feier zu ihrem ersten Jubiläum haben Unbekannte am Dienstagabend in der Kneipe Driftwood in Haren eingebrochen. Polizei und Besitzer Lukas Dühnen bittet nun um Hinweise zu den Tätern.