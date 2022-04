In der Nacht zum Montag gegen 3.30 Uhr ist auf dem Kolpingplatz in Haren der Tank eines Lkw aufgerissen worden. Dieselkraftstoff trat aus und lief in die Kanalisation. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei befuhr ein 57-jähriger Fahrer aus Burgwedel mit einem Lkw die Straße Kolpingplatz in Richtung Bischof-Demann-Straße. Aufgrund der derzeit stattfindenden Kirmes war diese Straße teilweise gesperrt. Dieses erkannte der Fahrer zu spät und wollte den Lkw auf dem Parkplatz der Volksbank wenden. Dabei übersah er eine etwa 40 Zentimeter hohe Mauer und riss sich den Tank auf. Dieselkraftstoff lief über einen Gully in die Kanalisation. Die Freiwillige Feuerwehr Haren pumpte etwa 220 Liter Diesel aus dem Tank ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest. Personen wurden nicht verletzt. Die untere Wasserbehörde und Mitarbeiter der Kläranlage wurden informiert.