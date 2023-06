Der Abiturjahrgang 2023 des Gymnasiums Haren. Foto: Gerd Mecklenborg up-down up-down Abschlusszeugnisse überreicht Diese 52 Abiturienten hat das Gymnasium Haren verabschiedet Von Hermann Hinrichs | 30.06.2023, 14:56 Uhr

Am Gymnasium Haren haben am Freitag 52 Abiturienten haben ihre Abschlusszeugnisse von Schulleiterin Dunja Gerdes überreicht bekommen. Fünf von ihnen haben uns verraten, wo sie sich in zehn Jahren sehen.