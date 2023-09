Täter schlagen Fenster ein Auto in Haren aufgebrochen – diverse Gegenstände gestohlen Von Sebastian Jaspers | 08.09.2023, 10:44 Uhr In Haren wurden aus einem Audi A4 Gegenstände entwendet. Foto: dpa up-down up-down

Am Donnerstag kam es in der Zeit von 0:30 Uhr bis 6:45 Uhr in der Diepenbrockstraße in Haren zu einem Diebstahl aus einem Audi A4.