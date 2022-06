Jetzt wurde die letzte etwa 20 Meter lange Dalbe in den Grund des Hafens gerammt. Gerald Niemeyer, Bauleiter der Firma Bunte, erklärt: „Die Dalben werden etwa zehn Meter tief in den Boden gerammt und ragen am Ende mit etwa sechs Metern aus dem Wasser.“ Die Rammvorrichtung selbst habe schon ein Gewicht von etwa zehn Tonnen.