Geschäftsführer Tim Albers hat bei einem kleinen Rundgang durch das Ela-Stammwerk Haren erläutert, wie sich die Mietcontainer kombinieren lassen. FOTO: Tobias Böckermann up-down up-down 50 Jahre Erfolgsgeschichte Container und Heimtierbedarf: Harener Ela-Gruppe expandiert weiter Von Tobias Böckermann | 26.07.2022, 17:12 Uhr

Ela Container in Haren feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Geschäftsführer Tim Albers geht davon aus, dass das Familienunternehmen die Erfolgsgeschichte noch lange fortsetzen wird. Aber er hat auch eine Bitte an die Politik.