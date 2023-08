So funktioniert die Buchung Carsharing in Haren: Mit dem E-Auto vom Bahnhof Emmeln nach Hause Von Jana Probst | 03.08.2023, 16:28 Uhr Das Carsharing-Auto, ein elektrisch betriebener Renault Zoe, steht ab sofort abfahrbereit am Bahnhof in Haren-Emmeln. Foto: Stadt Haren up-down up-down

Wer am Bahnhof in Haren-Emmeln steht und ein Auto braucht, kann das jetzt ganz bequem per App organisieren: Dort gibt es seit Kurzem ein E-Auto, dass jeder und jede bei Bedarf buchen kann.