Hündin Ella hat die Dogwash-Anlage in Haren-Fehndorf getestet. Einmal noch ordentlich schütteln, dann wird wieder getobt. FOTO: Gerd Mecklenborg up-down up-down Wenn der Hund im Urlaub dreckig ist “Dogwash” – die kuriose Waschanlage im Emsland-Camp bei Haren im Test Von Gerd Mecklenborg | 05.08.2022, 08:12 Uhr

Wir kennen alle Car-Wash und Co., aber was hat es mit Dogwash genau auf sich? Hier die Auflösung, begutachtet und bewundert auf dem Camping-Freizeit-Areal in Haren-Fehndorf.