Betrunken in Haren: Wie kann man mit 3,44 Promille noch Auto fahren? Von Harry de Winter | 16.01.2023, 12:09 Uhr

Am Samstagabend war ein betrunkener 21-Jähriger in Haren mit einem Auto unterwegs. Er soll 3,44 Promille gehabt haben. Wie kann man mit einem so hohen Alkoholpegel überhaupt noch ein Fahrzeug lenken?