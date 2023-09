Mitten in Rütenbrock werden wieder neue Bauplätze geschaffen. Dafür hat die Stadt Haren eine 1,8 Hektar große, landwirtschaftliche Fläche gekauft, die nördlich an den Friedhof anschließt und bis zur Alten Zollstraße reicht - dementsprechend heißt das Baugebiet „Zwischen Alte Zollstraße und Friedhof“.

Rund 24 Grundstücke sollen hier über zwei Zufahrten erreichbar sein: Über eine Verbindung zur Alten Zollstraße im Norden sowie zu Straße Am alten Zollhaus im Westen des Baugebietes, erklärte Stadtbaurat Henrik Brinker, der die Pläne der Stadtverwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Bauen und Planung am Dienstag vorstellte. Von der Straße Am alten Zollhaus ist das Gebiet auch am südlichen Ende über einen Fuß- und Radweg zu erreichen, ebenso wie über den Friedhof.

Die Grundstücke haben eine Größe von 500 bis 800 Quadratmetern. Auf den acht Parzellen, die direkt an den Friedhof und die Wohnbebauung an der Straße Am alten Zollhaus angrenzen, ist laut dem Konzept der Stadtverwaltung die zulässige Traufhöhe der Einzel- und Doppelhäuser auf vier Meter begrenzt. Auf diesen Grundstücken ist außerdem eine Dachneigung von 20 bis 50 Grad vorgeschrieben.

„Moderne Wohnformen“ auf 13 Grundstücken in Rütenbrock möglich

Auf weiteren 13 Bauplätzen ist eine Bebauung mit ebenfalls eingeschossigen Einzel- und Doppelhäusern vorgesehen, bei denen keine maximale Traufhöhe festgesetzt ist. Hier sollen auch „moderne Wohnformen“ möglich sein, erklärte Stadtbaurat Henrik Brinker. Für Mehrfamilienhäuser mit maximal vier Wohnungen pro Einzelhaus stehen drei Grundstücke zur Verfügung. Direkt an der Alten Zollstraße und angrenzend an die Feuerwehr ist ein Regenrückhaltebecken vorgesehen.

Die Ausschussmitglieder begrüßten die Pläne und beauftragten die Verwaltung einstimmig, den Entwurf des Bebauungsplanes öffentlich auszulegen. Letzterer wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt, ist aber nicht von dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig betroffen, wie Henrik Brinker in der Ausschusssitzung klarstellte. Das Gericht hatte entschieden, dass der Verzicht auf eine Umweltprüfung im beschleunigten Verfahren gegen EU-Recht verstößt - allerdings nur für Bebauungspläne auf Flächen im Außenbereich von Ortschaften.

Bei dem neuen Baugebiet, das auf drei Seiten an bestehende Bebauung angrenzt, handele es sich allerdings um eine Fläche im Innenbereich, erklärte Brinker. Deshalb sei der Paragraf 13a des Baugesetzbuches anzuwenden, nicht Paragraf 13b.