Bald soll es nun auch in Haren kostenlose Tampons und Binden in städtischen Einrichtungen geben. Symbolfoto: Unsplash/Natracare Rat stimmt CDU-Antrag zu Bald kostenlose Tampons und Binden in Schulen und im Schwimmbad in Haren Von Jana Probst | 15.10.2022, 12:02 Uhr

In vielen Städten in Deutschland ist das schon üblich: Kostenlose Binden und Tampons sollen bald auch in städtischen Schulen, im Schwimmbad und im Jugendzentrum in Haren auf den Toiletten zur Verfügung stehen.