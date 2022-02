Aus Alt wird Neu: Lukas Dühnen wird die Theke der früheren Kultkneipe Pütte in Haren behalten - genauso wie den Brunnen mitten im Gastraum. FOTO: Jana Probst Experte für Gin und Craftbeer Aus Pütte wird Driftwood: 26-Jähriger eröffnet Kneipe in Haren Von Jana Probst | 18.02.2022, 16:31 Uhr

Lukas Dühnen aus Meppen will der früheren Kultkneipe Pütte in der Emsstraße in Haren neues Leben einhauchen: In ein paar Wochen eröffnet er dort das Driftwood.