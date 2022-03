Blick auf die Hauptzufahrt zum Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 91 der Bundeswehr in Meppen. FOTO: NWM-TV Bundeswehr warnt vor Lärm Auf dem Gelände der WTD in Meppen wird Weltkriegsmunition gesprengt Von Daniel Gonzalez-Tepper | 28.03.2022, 11:36 Uhr

In der Nähe der Hauptzufahrt zum Bundeswehrgelände in Meppen (WTD) wird am Dienstag, 29. März, ab 17 Uhr aufgefundene Weltkriegsmunition gesprengt.