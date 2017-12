Briefmarathon von Amnesty Harener Schüler schreiben Prostestbriefe in 13 Sprachen

Harener Schüler schreiben Prostestbriefe in 13 Sprachen MEC öffnen

Stolz präsentieren die Schüler und ihre Lehrerin Ursula Schmitt-Senger sie selbst geschriebenen Briefe. Foto: Oberschule

Haren. „Anfang November geriet ein Flyer der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufällig in meine Hände“, so die Lehrerin Ursula Schmitt-Senger von der Martinus- Oberschule Haren. Sie nahm den Inhalt dieses Flyers zum Anlass, das Thema Menschenrechte im Unterricht in ihrem Kurs des Profils Gesundheit und Soziales der Jahrgangsstufe 10 aufzugreifen.