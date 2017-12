Zuschuss für Hospital in Ghana Stiftung spendet 5.000 Euro für Harener Aktionskreis

Haren. Besuch aus Leverkusen hat der Vorstand des Aktionskreises Pater Hagen e.V. bekommen. Detlef Hellmers, Geschäftsführer der dortigen Stiftung „GesundheitsService“, hatte einen „im wahrsten Sinn des Wortes großen Scheck im Gepäck“, freuten sich die Mitglieder des Aktionskreises über den Spendenbetrag in Höhe von 5.000 Euro.

„Unser Stiftungsrat hat anerkannt, dass die Ziele des Projektes zum Ausbau des Krankenhauses im ghanaischen Kalba mit den Zielsetzungen der Stiftung übereinstimmen“, sagte Hellmers bei der Scheckübergabe.

Soziale Projekte

Der Aktionskreis Pater Hagen kümmert sich um soziale Projekte des im vergangenen Jahr verstorbenen Geistlichen aus Altenberge, die dieser in seiner Kirchengemeinde in Ghana ins Leben gerufen hatte. „In dem kleinen Krankenhaus in Kalba gibt es keinen Arzt, keinen OP-Saal und keine Entbindungsstation“, erläuterte Gudrun Gundlach, die Autorin eines Buches über das Wirken von Pater Hagen in Ghana.

Mehr Öffentlichkeit

„Auch wollen wir die ständige Wasserversorgung dort gewährleisten“, ergänzte Hans Becker, Vorsitzender des Aktionskreises. „Vielleicht können wir mit unserer Spende für das Projekt auch bundesweite Öffentlichkeit erwecken, denn das enorme Engagement des Arbeitskreises, ganz im Sinn des Paters, hat überregionale Beachtung verdient“, sagte der Stiftungsgeschäftsführer.