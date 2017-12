40 Jahre Erfolg für und mit Röchling Aus Haren an die Spitze eines Weltkonzerns

Haren. Ludger Bartels macht Schluss – 40 Jahre nachdem er seine berufliche Karriere bei Röchling in Haren begonnen hatte, verlässt er Ende des Jahres einen Weltkonzern. Am globalen Aufstieg der Röchling-Gruppe hatte der Emsländer Bartels großen Anteil. Und seine Mutter. Die Geschichte eines ungewöhnlichen Lebensweges, der beruflich ganz nach oben führte.

Ludger Bartels hat 40 Jahre lang ausschließlich für Röchling gearbeitet, nie für ein anderes Unternehmen. Und doch lernte der gebürtige Sögeler weltweit andere Unternehmenskulturen kennen und war dabei so viel unterwegs, dass seine beiden Enkelkinder ihn liebevoll „Reise-Opa“ nennen. Bartels hat als Schüler und Student sein Geld mit dem Ausheben von Gräben auf dem Hümmling verdient – mit der Schippe in der Hand. Damals hat er viel über das Leben gelernt.

Dass er einmal als Vorstandsvorsitzender an der Spitze eines weltweit tätigen Hochtechnologiekonzerns mit annähernd 10000 Beschäftigten stehen würde, das hätte Bartels sich nicht träumen lassen, als er 1977 sein Studium an der FH Osnabrück beendete. „Ich wollte damals eigentlich noch weiterstudieren, lebte aber vom Bafög“, erinnert er sich. Sein Vater war früh verstorben, und seine Mutter hatte durchaus Interesse daran, dass der Sohn schnellstmöglich ordentliches Geld verdiente. „Sie hat mir eine Stellenanzeige aus der Ems-Zeitung gezeigt“, sagt Bartels. Röchling suchte für seine Kunststoff-Sparte einen Ingenieur, und weil er selbst auch Kunststofftechnik studierte, kam der Job der Mutter wohl sehr passend vor.

„Ich hatte ehrlich gesagt von Röchling noch nie gehört“, gibt Bartels zu. Aber er tat, wie ihm geheißen. Noch bevor er das Diplom in der Tasche hatte, bewarb er sich und wurde als Assistent des Produktionsleiters eingestellt. „Es war die erste Bewerbung überhaupt, und ich habe im Laufe meines Lebens nur eine einzige weitere geschrieben“, sagt er.

Weniger Abhängigkeit

Die Harener Geschäftsführung wollte damals neue Produkte entwickeln, um die Abhängigkeit des Rütenbrocker Werkes vom Werkstoff „Lignostone“ zu verringern. Der wurde damals vor allem für Webstühle benötigt, auch Getriebeteile für diese Maschinen baute Röchling in Haren und erzielte so insgesamt 17 Millionen Euro Umsatz. Lignostone besteht aus mit Kunstharz unter Druck verleimten Buchenholzfurnieren und wird bis heute verwendet.

„Der Kunststoffmarkt war damals noch ganz am Anfang“, erinnert sich Bartels. Die Aufgabe, das Geschäft zu erweitern und nach neuen Produkten zu suchen, lockte ihn. Die Stellenanzeige aus der Zeitung hat er bis heute aufbewahrt, ebenso die Erinnerung daran, dass er erfolgreich darum bat, nicht am 1., sondern erst am 14. November 1977 anfangen zu dürfen. „Ich hatte ja erst am 30. Oktober die Abschlussveranstaltung an der Uni, und wir wollten alle noch ein wenig feiern.“

Bartels half dann dabei, die Produktion in Haren umzukrempeln, neue Standards zu etablieren und stärker auf Kundenwünsche zu achten. Und er erlebte einschneidende Veränderungen. Ende der 1970er-Jahre zum Beispiel brachte die Ölkrise die Produktion fast zum Erliegen, weil der Rohstoff für den Kunststoff fehlte. Mitte der 1980er-Jahre kam mit Ronald Reagan ein US-Präsident ins Weiße Haus, der ähnlich wie Donald Trump heute die US-amerikanischen Produkte bevorzugen wollte. „Wer damals nicht in den USA produzierte, bekam Probleme“, erinnert sich Bartels.

Neues Werk in den USA

Deshalb kaufte Röchling 1987 ein Kunststoffwerk in North Carolina, und Bartels wurde dort Projektleiter. „Ich musste die deutschen Standards einführen, und wir dachten damals, die Amerikaner können alles, das geht schnell. Aber die angepeilten sechs Wochen reichten nicht aus.“ Weil Bartels nicht mit der Familie in die USA auswandern wollte, übernahm er eine Doppelfunktion: Er blieb in Haren Produktionsleiter und flog immer wieder rüber zum neuen Standort. „Ich konnte dort viel Potenzial heben und viel verbessern – das machte mir Spaß.“ Schon bald träumte er bei längeren Aufenthalten in Englisch und merkte: „Du bist angekommen.“

Sein damaliger Chef, Dr. Franz-Ludwig Hermann, brachte ihm nebenbei das Kaufmännische näher, denn schon bald musste Bartels auch die Bilanzen der neuen Tochterfirma verstehen. „Ich hatte damals gute Lehrer“, sagt er.

Schon bald hatte der heute 64-Jährige zwei Fundamente für seinen Aufstieg bei Röchling gefestigt: das technische Wissen als Ingenieur und das kaufmännische als Firmenchef. Ein drittes Fundament, die Mitarbeiterführung, hatte er sich bereits in seiner Jugend erarbeitet – als Gruppenleiter bei den Pfadfindern. „Ich wollte gerne etwas bewegen, hatte wohl ein Händchen im Umgang mit Menschen“, sagt Bartels. In den USA erlernte er noch eine weitere Tugend, die man für große Unternehmenserfolge benötigt: „Toleranz gegenüber anderen Kulturen.“

Weltweites Wachstum

Und so ging es weiter: Immer mehr Unternehmen kaufte Röchling weltweit – solche, die „konnten, was wir nicht konnten“. Das interne Wachstum in Haren und das externe durch Akquisitionen nahmen rasant an Fahrt auf.

1997 berief Röchling den Emsländer zum Geschäftsführer in Haren, 1999 wurde er Vorsitzender der Geschäftsführung der Röchling Haren KG. Er vertiefte fortan seine betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. Damals machte der Standort bereits 160 Millionen Euro Umsatz, und als zwei Jahre später 180 Millionen umgesetzt wurden, kam mit Dr. Joachim Brunswicker ein weiterer Geschäftsführer für den finanziellen Teil des Unternehmens hinzu.

Im Laufe seiner Zeit in Haren war Bartels immer wieder in verschiedenen Positionen tätig. „Seitdem haben wir gemeinsam immer neue Fünf-Punkte-Pläne für jedes Jahr entwickelt, unsere Strategien verfeinert und überprüft, den Standort erweitert und angepasst“, berichtet Bartels. Damit waren die Harener so erfolgreich, dass andere Teile des Röchling-Konzerns sich der neuen Strategie zum Teil anschlossen. Stärken zu nutzen und Schwächen zu eliminieren: Das führte zum Erfolg.

Allein: Es wusste kaum jemand davon. Denn „Rundstäbe und Platten aus Kunststoff sind nicht gerade sexy“, weiß Bartels, weshalb man ab dem Jahr 2000 auch die Kommunikation nach außen verbessert habe. „Röchling ist überall, man muss nur genauer hinsehen“ – unter diesem Motto ließ das Unternehmen spektakuläre Messestände bauen, die Kunden aus aller Welt in Erinnerung bleiben sollten.

Marktführer

Röchling wurde zum weltweiten Marktführer in vielen Bereichen – entweder durch Größe oder durch Produktvielfalt (siehe Kasten). Immer eng verknüpft mit dem Namen Bartels. 2007 wurde er in den Vorstand des Gesamtkonzerns in Mannheim berufen, 2009 gründete die Röchling-Gruppe mit dem Bereich Medizin ein drittes Standbein neben der Kunststoff- und der Automotive-Sparte. „Wir wollten uns unabhängiger machen von Wirtschaftszyklen“, sagt Bartels. Der Medizinbereich bot sich an, weil dort hochwertiger Kunststoff verwendet wird. Mehr als 120 Millionen Euro Umsatz macht dieser Unternehmensbereich inzwischen.

2016 berief die Röchling-Gruppe den inzwischen in Meppen lebenden Emsländer zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Gesamtkonzerns, der in Mannheim seinen Sitz hat. Er kenne wie niemand sonst das Unternehmen und sei die ideale Besetzung, hieß es damals. Bartels war fortan Chef von gut 9000 Mitarbeitern in 23 Ländern der Erde. Der Gesamtumsatz lag 2016 bei 1,7 Milliarden Euro, davon 260 Millionen in Haren.

Ludger Bartels hinterlässt, wenn er Ende des Jahres in den Ruhestand tritt, einen bestens aufgestellten Weltkonzern und ist sehr zuversichtlich, dass Röchling weiter erfolgreich bleiben wird. Aber es werde dabei sicher auch Misserfolge geben – so wie in den 40 Jahren zuvor auch nicht immer alles auf Anhieb funktionierte. „Es gab auch unternehmerische Enttäuschungen, aber wenn am Ende die richtigen Entscheidungen überwogen, dann war alles gut.“ Nur ein einziges Mal spielte er mit dem Gedanken, Röchling zu verlassen. „Damals ging mir die Entwicklung nicht schnell genug. Aber meine Bewerbung bei einem anderen Unternehmen war erfolglos.“ Vermutlich war das auch ganz gut so.

Champions League

Als Fußballkenner ordnet er Röchling in der Champions League ein und weiß: „Der Erfolg beruhte auf Teamarbeit.“ Den Angriff bilde dabei die Verkaufsabteilung, das Mittelfeld sei für die Verwaltung reserviert. In der Verteidigung, ohne die kein Spiel zu gewinnen sei, stünden die Mitarbeiter in der Produktion. Diese Mitarbeiter lagen ihm am Herzen, besonders schwere Zeiten erlebte Bartels, als zwei Wegbegleiter in jungen Jahren durch Verkehrsunfälle starben.

Langweilig werde Bartels, der das Gestalten und Bewegen liebte, im Ruhestand nicht, hofft er. „Einen Tag pro Woche werde ich noch als Berater bei Röchling tätig sein, mein Wissen möglicherweise in Schulungen weitergeben. Ansonsten werde ich mit meiner Frau Urlaub machen und die Orte besuchen, an denen ich gearbeitet, aber die ich doch nicht kennengelernt habe.“ Skiurlaub und Radfahren an Ems und Hase, aber auch an anderen deutschen Flüssen stehen ebenso auf dem Plan wie Besuche beim SV Meppen.

Das Emsland zu verlassen ist Bartels nie in den Sinn gekommen. „Es kann sein, dass ich die Hektik vermissen werde. Und ein bisschen weniger Regen und etwas mehr kulinarische Vielfalt in den Restaurants wären auch schön. Aber die Ruhe, die Landschaft, die Kultur und die Sprache hier bedeuten Heimat. Und der Emsländer ist, wie er ist: Er ist keine Quasselstrippe und kommt direkt auf den Punkt. Das lag mir immer.“