Musikalischer Reigen Weihnachtskonzert des Harener Gymnasiums begeistert

bmg Haren. Musikgruppen des Harener Gymnasiums haben mit ihrem Weihnachtskonzert in der St. Maximilian Kirche in Rütenbrock ihr Publikum begeistert.

Voll besetzt war die Kirche anlässlich des Konzertes und jeder der Anwesenden - egal ob Alt oder Jung - verfolgte mit großer Freude und Spannung die Darbietungen der Musikgruppen. Den Anfang machte der Schulchor, der unter anderem zu Ehren der französischen Gäste im Rahmen eines Schulaustausches auch ein traditionelles Stück aus Frankreich darbot. Die Young Voices, ein Chor aus Schülern der 5. und 6. Klasse, traten zunächst allein auf, um anschließend noch einige Stücke mit dem Schulchor und dem Ehemaligenchor zusammen zu präsentierten.

Der Ehemaligenchor selbst brachte jedoch auch noch einige Stücke dar. Der musikalische Leiter dieses Weihnachtskonzerts, Thomas Stegemann, betonte anschließend, dass für ihn gerade dieser Chor etwas ganz Besonders sei, denn schließlich seien diese 25 Mitglieder aus den Jahrgängen 1988 bis 2017 extra für dieses Weihnachtskonzert wieder zusammen gekommen und hätten, obwohl sie überall verstreut wohnen, hohe Fahrtkosten in Kauf genommen. Und dies für die fünf Proben vor dem Konzert und den großen Tag des Konzerts selbst.

Ein Querflötenensemble, die Schulband und zahlreiche Solisten rundeten das abwechslungsreiche Programm mit Chormusik von der Gregorianik bis zur Gegenwart sowie modernen Liedern und Songs aus dem Gospeloratorium „There is a light“ von Lorenz Maierhofer ab.

Die insgesamt 140 Mitglieder dieses Weihnachtskonzert begeisterten die anwesenden Zuhörer so sehr, dass sogar noch eine Zugabe gefordert wurde. So sangen alle zusammen „Let´s sing a song of Christmas“ und wünschten allen Anwesenden ein paar schöne und besinnliche Weihnachtsfeiertage.