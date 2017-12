Nach zwei Jahren in Afrika Harener Familie über Namibia: „Beste Entscheidung unseres Lebens“

Haren. Die Harener Familie Gerdes ist seit wenigen Tagen zurück im Emsland, mehr als eineinhalb Jahre verbrachten die Eheleute Holger und Dunja mit ihren Töchtern Anneke und Janna in Namibia. Mit unserer Redaktion blickten die vier auf die Zeit in Südwestafrika zurück. Für Holger Gerdes brachte die Zeit im Ausland sogar eine berufliche Veränderung mit sich.

„Die Entscheidung, nach Namibia zu gehen, war eine der besten unseres bisherigen Lebens. Wir würden alles wieder so machen“, sagen Holger und Dunja Gerdes. Die Mischung aus beruflicher Herausforderung und den privaten Erlebnissen, die das landschaftlich und touristisch extrem abwechslungsreiche Land im Südwesten Afrikas mit sich bringt, passten aus ihrer Ansicht perfekt. Bankkaufmann Holger Gerdes arbeitete seit Januar 2016 im Auftrag der Sparkassenstiftung für das Mikrofinanzinstitut Kongalend, half dabei, neue Filialen aufzubauen, Pädagogin Dunja war seit Juni 2016 für eine deutsche Schule in Windhoek tätig.

Entscheidung innerhalb weniger Tage

Dabei musste die durchaus einschneidende Entscheidung für die Familie im August 2015 innerhalb weniger Tage fallen. „Ihre Herausforderung im Ausland“ las der heute 46-Jährige in einer Anzeige der Sparkassenzeitung. „Bis zum 31. August musste die Bewerbung bei der Stiftung in Bonn sein. Es blieben noch vier Tage Zeit, außerdem stand mein 44. Geburtstag bevor und die Harener Kirmes“, erinnert sich Holger Gerdes. Letztlich war es aber seine Frau Dunja, die ihn endgültig davon überzeugte, sich zu bewerben. Er bekam die Stelle, reiste im Januar 2016 alleine in die Großstadt Windhoek und nahm die Arbeit bei Kongalend auf.

Die ersten Wochen waren extrem schwer für den Harener. Das Heimweh ins Emsland war groß, die Familie fehlte ihm sehr. Kurzerhand entschlossen sich seine Eltern Hermann und Antonie, für drei Woche nach Windhoek zu reisen. Und das, obwohl die Reise für das damals 75 und 78 Jahre alte Ehepaar, auch wegen der Temperaturen im Südwesten Afrikas von 35 bis 40 Grad, durchaus beschwerlich war. Mit ihnen richtete er das große Haus mit Grundstück, das er in Windhoek gemietet hatte, ein.

Aufenthalt ursprünglich nur zwölf Monate geplant

Danach lief das Projekt Namibia für den Bankkaufmann dann stetig besser. Im Juni 2016 reiste Ehefrau Dunja mit den Töchtern nach. Und weil es der Familie so gut gefiel, privat wie beruflich in dem afrikanischen Land, verlängert die Familie den ursprünglich bis Juli 2017 geplanten Aufenthalt um ein halbes Jahr bis Mitte Dezember 2017.

Die Familie nutzte den Aufenthalt in Namibia von Anfang an, um die Natur, die Menschen und die touristischen Angebote, die das Land bereithält, intensiv zu nutzen. Sie nutzten neun Orte, die von Windhoek aus mit dem Auto (sie kauften sich früh einen älteren VW-Bulli, der fortan das Kennzeichen „Emsland“ trug) zu erreichen sind, für Kurztrips. Dazu gehörte natürlich der große Nationalpark Etosha, die Namib-Wüste, das Waterberg-Plateau, die Küstenstadt Swakopmund oder die Kalahari-Savanne. „Das Land hat unglaublich viel Potenzial in vielerlei Hinsicht. Leider geht alles sehr, sehr langsam vorwärts“, sagt der Harener.

Außerdem gab es vier längere Reisen, eine davon nach Südafrika und eine nach Mauritius. Insgesamt 72 Gäste, Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen und Bekannte, aber auch die Altherren-Fußballmannschaft des TuS Haren, begrüßten sie in Windhoek.

Auch beruflich für beide Eheleute ein Erfolg

Auch beruflich bezeichnen Holger und Dunja Gerdes den Aufenthalt als Erfolg und große Bereicherung. Die Pädagogin war als Deutschlehrerin an einer internationalen Schule in Windhoek tätig. Der 46-Jährige konnte das Vorhaben, eine neue Filiale von Kongalend im Norden des Landes neu aufzubauen und zwei bereits vorhandene zu modernisieren, abschließen. Das Institut, das von Gründer und Chairman Tshombe Ndadi wie ein Patriarch geführt wird, vermittelt Kleinkredite zwischen 1000 und 230.000 namibischen Dollar (rund 65 bis 15.000 Euro) vornehmlich an die arme Landbevölkerung, trägt also eine große soziale Verantwortung. Gerdes ließ auch das Logo der Bank, die gesamte Werbung und Farbgestaltung überarbeiten und modernisieren. Trotz der modernisierten Bankfilialen dürften auch künftig viele Geschäfte von Kongalend unter einem zentral gelegenen Baum auf dem Land stattfinden, zu dem dann die Kunden oft zehn bis 15 Kilometer laufen („Banking under the tree“), glaubt Gerdes, was auch gut funktioniere, wie er mehrfach persönlich erleben durfte.

Schon nach wenigen Tagen im Emsland vermissen sie die Wärme und das Licht, das Namibia ihnen bot. „Auch die Herzlichkeit, die Offenheit und die Spontanität der Menschen im Alltag und das wenig durchgetaktete werde ich vermissen“, sagt Dunja Gerdes. Nicht vermissen werden sie beispielsweise die Sicherheitsvorkehrungen, die für ein sorgenfreies Leben in Namibia notwendig sind. Dazu gehört der hohe Elektrozaun um das Haus oder die Tatsache, zu bestimmten Uhrzeiten besser nicht alleine auf der Straße unterwegs zu sein. Von Gewalt oder Kriminalität ist die Familie aber zu keiner Sekunde betroffen gewesen. Und die Töchter Anneke und Janna trauern der Schuluniform nicht hinterher, berichten sie.

Souvenirs und Andenken mit nach Haren genommen

Ein Stück Namibia haben sie mit ins Emsland genommen. Dazu gehört Hündin Aika, die sie im August 2016 aus einem Tierheim in Windhoek geholt hatten. Nach diversen bürokratischen Hürden in den vergangenen Wochen schafften sie es auch, die Hündin mitnehmen zu dürfen nach Haren. In einem großen Container, der Anfang Januar im Emsland eintreffen soll, haben sie neben diversen Souvenirs, zum Beispiel großen, aus Holz geschnitzten Giraffen auch einen handgefertigten großen Esstisch im Kolonialstil mit Gravur der ,Big Five‘ gepackt. Ihn kaufte Holger Gerdes auf einem offenen Markt für Holzprodukte in Namibia. „Er wird in unserer Küche in Haren stehen und uns immer an Namibia erinnern“, sagt der 46-Jährige. Ein großes Bild, das ihn vor einer der faszinierenden Landschaften in Namibia zeigt, hängt bereits an der Wand der Küche. Auch eine größere Menge Biltong, luftgetrocknetes Fleisch vom Rind oder Wildtieren wie Antilope, mit leichtem Chili-Geschmack haben sie mitgebracht.

Die 13-jährige Janna Gerdes hat zudem bereits dafür gesorgt, dass ihre beste Schulfreundin aus Windhoek, Kaya, im Sommer 2018 für ein halbes Jahr nach Haren kommen und mit ihr das Gymnasium in Haren besuchen darf.

Keine Rückkehr zur Sparkasse Emsland

Dunja Gerdes wird nach den Weihnachtsferien wieder am Gymnasium in Haren und dem Studieninstitut in Meppen (Lehrerausbildung) tätig sein. Holger Gerdes wird nicht zur Sparkasse Emsland zurückkehren. Eine Entscheidung, die ihm nach fast 25 Jahren bei der Bank nicht leicht gefallen ist. „Das wirft man nicht leichtfertig weg“, bekräftigt der Harener. Letztlich entschied er sich doch, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Und zwar im sozialen Bereich: Gerdes wird Geschäftsführer des Sozialdiesnt Katholischer Frauen und Männer (SKFM) in Papenburg und damit Nachfolger von Norbert Schmidt.