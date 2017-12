Nacht in Nachbargarage verbracht Vermisste Frau aus Haren wohlbehalten aufgefunden

Haren. Seit den späten Mittwochabendstunden haben Einsatzkräfte unterschiedlicher Organisationen nach einer vermissten 77-jährigen Frau aus Haren gesucht. Die demente Seniorin hatte gegen 21 Uhr, im Nachthemd und ohne Schuhe, ihr Wohnhaus in Haren verlassen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde wegen der niedrigen Temperaturen und der damit einhergehenden akuten Gefahr für die Frau mit einem Großaufgebot nach ihr gesucht. Neben mehreren Streifenwagen, einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera, Diensthundeführern und Polizeitauchern, waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und zweier Rettungshundestaffeln im Einsatz.

Wieder in der Obhut der Familie

Am Donnerstagmorgen dann die erlösende Nachricht: Die Frau wurde in der Garage eines Nachbarn gefunden. Zwar war sie leicht unterkühlt, sonst aber wohlauf. Die Vermisste war durch den benachbarten Garten in die Garage gelangt und hatte sich dort offenbar die ganze Nacht aufgehalten. Sie konnte wieder in die Obhut ihrer Familie übergeben werden.