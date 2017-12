Täter in U-Haft 40-Jähriger stirbt nach Angriff in Bistro in Haren

pm/hdw Haren. Der 40-Jährige, der am vergangenen Freitag in Haren in einem Bistro angegriffen und schwer verletzt worden war, ist in der Nacht zu Mittwoch verstorben. Gegen einen der Täter wurde nun Haftbefehl erlassen.

Ursprünglich wurden die beiden Männer im Alter von 24 und 47 Jahren nach ihrer Vernehmung durch die Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wieder auf freien Fuß gesetzt. Es lagen zu diesem Zeitpunkt für die Staatsanwaltschaft keine Haftgründe vor. Beide Beschuldigte waren strafrechtlich bislang nicht Erscheinung getreten, bereits längere Zeit in Deutschland wohnhaft und beruflich tätig. Nach dem tragischen Tod des 40-jährigen Opfers war das Tatgeschehen rechtlich neu zu beurteilen, teilte die Staatsanwaltschaft Osnabrück nun mit. Es besteht nunmehr der Verdacht einer Körperverletzung mit Todesfolge, für welche das Gesetz eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren vorsieht. Dieser im Vergleich zur ursprünglich in Rede stehenden vorsätzlichen Körperverletzung bzw. gefährlichen Körperverletzung deutlich erhöhte Strafrahmen und die damit verbundene Straferwartung haben auch Auswirkungen auf die Beurteilung einer möglichen Fluchtgefahr als Haftgrund.

24-Jähriger festgenommen

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde daher der 24-jährige Beschuldigte, der dem Opfer die Schläge in das Gesicht versetzt haben soll, am Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen und dem Haftrichter des Amtsgerichts Meppen vorgeführt, der gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern weiter an. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Opfer fiel nach Schlägen von Barhocker

Zu dem tätlichen Angriff auf den 40-Jährigen kam es in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember in Haren. Zwei Männer im Alter von 24 und 47 Jahren wurden am Tatabend stark alkoholisiert vom Wirt des Bistros aus dem Lokal verwiesen. Im weiteren Verlauf soll der ältere Beschuldigte den an der Theke sitzenden 40-Jährigen angesprochen haben. Der jüngere Beschuldigte soll dann hinzugekommen und dem Opfer unvermittelt mehrere Schläge in das Gesicht versetzt haben, wodurch das Opfer von seinem Barhocker zu Boden fiel und dort bewusstlos liegenblieb. Daraufhin verließen die beiden Männer das Bistro. Das Opfer musste noch im Bistro reanimiert werden und wurde in lebensbedrohlichem Gesundheitszustand in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.