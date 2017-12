Erste Hürde der Ausbildung gemeistert Abnahme der Jugendflamme I bei Jugendfeuerwehr Haren

Haren. 14 Jugendliche der Harener Jugendfeuerwehr haben an der Abnahme der Jugendflamme Teil I teilgenommen.

Somit meisterten sie nach Erfüllung aller dafür notwendigen Anforderungen die erste Hürde in der Laufbahn der Feuerwehr. Zu den Aufgaben, die den Jugendlichen bei der Abnahme gestellt wurden, gehörte unter anderem das Setzen eines Standrohrs an einem Unterflurhydranten sowie das richtige Aus- und Aufrollen eines Feuerwehrschlauchs.

Grundlage für spätere Arbeit

Das Seepferdchen der Feuerwehr, wie die Jugendflamme Teil I auch genannt werde, ebne die Bahn für weitere Aufgaben in der Jugendfeuerwehr und sei wichtige Grundlage für die spätere Arbeit in der aktiven Feuerwehr, sagte der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Matthias Hermes, der die Abzeichen an dem Abend verlieh.

Ortsbrandmeister Tim Hermes fügte hinzu, dass die Auszeichnung ein Ansporn dafür sei, weiterhin bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen und später in die aktive Feuerwehr einzutreten. Denn schließlich seien die Jugendlichen die Feuerwehrleute von morgen.