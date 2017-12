Zustand von Opfer weiterhin kritisch Staatsanwaltschaft setzt Schläger aus Haren auf freien Fuß

Haren. Der Zustand des Mannes, der am Freitagabend in einem Bistro in Haren schwer verletzt worden war, ist weiterhin kritisch. Die beiden Täter, die den 40-Jährigen mit Fäusten geschlagen hatten, wurden von der Staatsanwaltschaft Osnabrück nach ihrer Vernehmung auf freien Fuß gesetzt.

Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, wurden die beiden stark alkoholisierten Männer im Alter von 24 und 47 Jahren gegen 23.30 Uhr aus einem Bistro an der Emsstraße in Haren verwiesen. Während sie die Räumlichkeiten verließen, griffen sie einen unbeteiligten Gast an. Einer der Männer nahm den 40-Jährigen in den Schwitzkasten, während der andere mit Fäusten auf den Kopf einschlug. Daraufhin fiel der 40-Jährige vom Barhocker, schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und blieb leblos liegen. Ob die zwei Schläger danach noch mit Füßen auf den Mann eintraten, sei bislang unklar, erklärte Staatsanwalt Christian Bagung auf Nachfrage. „Es gibt widersprüchliche Aussagen von Zeugen. Wir sind mitten in den Ermittlungen.“ Der 40-Jährige musste am Tatort reanimiert werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt aufgrund der schweren Verletzungen weiterhin in Lebensgefahr.

Kein Tötungsvorsatz

Die 24 und 27 Jahre alten Männer waren zunächst flüchtig, konnten aber von der Polizei noch in der Nacht ermittelt und festgenommen werden. Nach ihrer Vernehmung durch die Polizei wurden sie nach Absprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Osnabrück auf freien Fuß gesetzt. Fälschlicherweise hatte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mitgeteilt, dass die beiden Täter dem Haftrichter am Amtsgericht Meppen vorgeführt worden wären und dieser keine Untersuchungshaft angeordnet hätte. „Es besteht keine Fluchtgefahr“, erklärte Staatsanwalt Christian Bagung. „Außerdem sind beide bislang nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, und es konnten von uns bislang keine Hinweise auf einen Tötungsvorsatz gefunden werden. Deshalb wurden die beiden Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.“