Gesellschaftsspiel erhältlich Harener Schüler werkeln für den Kinderschutzbund

Haren. Elf Schüler des Technik-Kurses 9 a/b der Martinus-Oberschule in Haren haben im Rahmen ihres Wahlpflichtunterrichts Gesellschaftsspiele für den Kinderschutzbund angefertigt.

Diese sind im Rahmen des Weihnachtsmarktes vom 7. bis zum 10. Dezember im Harener Stadtkern am Stand des Kinderschutzbundes gegen eine Spende erhältlich. Die Vorstandsmitglieder des Kinderschutzbundes Emsland-Mitte, Maria Bauken (stellvertretende Vorsitzende), Maria Tieben (Schriftführerin) und Elke Koormann (Beisitzerin) haben die Oberschule besucht und die fertigen Spiele abgeholt.

Auf einer Busreise sah die stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbundes Emsland-Mitte, Maria Bauken, wie Mitreisende mit Begeisterung ein Würfelspiel spielten. Da kam ihr die Idee, das Spiel in Serie bauen zu lassen und es Interessenten für eine Spende zu Gunsten des Kinderschutzbundes anzubieten. Einen Verbündeten fand sie in dem Lehrer Gerd Schepers, der an der Martinus-Oberschule unterrichtet.

Gemeinsam mit den Schülern des Technik-Kurses 9 a/b der Harener Oberschule plante und baute Schepers schließlich 15 Modelle des Gesellschaftsspiels mit dem Namen „Das ….spiel“. Dabei half ihnen der pensionierte Pädagoge Heinz Bauken. Nachdem Schepers die Teile für das Spiel zugesägt hat, haben die Schüler die Bestandteile verleimt, Kanten gefeilt, Löcher gebohrt, die Werkstücke geschmiergelt und lackiert.

„Ganz toll, was ihr gemacht habt“, lobte Maria Bauken vor den Schülern der Martinus-Oberschule. Kurz berichtete sie den Schülern über die Arbeit des Kinderschutzbundes im Emsland und lud sie zu einem Besuch der Beratungsstelle in Meppen ein.