Selbstgemachtes und Adventsmusik Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Rütenbrock

Haren. Die erste Adventswoche ist im Harener Ortsteil Rütenbrock am Samstag und Sonntag mit dem Weihnachtsmarkt auf dem stilvoll geschmückten Gelände des Heimatvereins Rütenbrock eingeleitet worden.

Zu stimmungsvoller Weihnachtsmusik, dargeboten von der Kolpingskapelle Rütenbrock und dem Chor der Maximilianschule, bummelten zahlreiche Besucher in weihnachtlicher Vorfreude über den Heimathof oder genossen adventlich duftende Heißgetränke beim Plausch am Glühweinstand. Kaffee, Kuchen und heiße Waffeln gab es beim Aufwärmen im Heimathaus.

Geschmückte Buden

„Besonders gefallen mir die liebevoll geschmückten Weihnachtsbuden mit den handgemachten Kunstwerken von heimischen Ausstellern“, freute sich die Rütenbrockerin Ulla Nüsse. „Und überall riecht es bereits nach Weihnachten“, schmunzelten Gerd Haarn und Bert van Nyhuis, und lobten dann „unsere ortsansässigen Gastronomen, die uns wieder mit feinsten kulinarische Genüssen verwöhnen“. Gerd und Bert sind beide in den Niederlanden „quasi um die Ecke“ geboren, aber seit Jahrzehnten echte Rütenbrocker. „Wir lieben deutsche Weihnachtsmärkte, und hier in Rütenbrock kommen alle Einwohner vorbei, das stärkt die Gemeinschaft“, sagten die „Holland-Rütenbrocker“ und stießen mit einer weiteren Tasse Glühwein im Kreis der „Kloarmaker“, die den Rütenbrocker Heimathof ehrenamtlich pflegen, an.

Tänze der Lollipops

Alle Marktbummler hatten auch viel Spaß bei den lustigen Tänzen der Kindertanzgruppe Lollipops und beim unterhaltsamen Rahmenprogramm mit Dart-Turnier oder „Dannenboam geiten“. Und für die ganz kleinen Rütenbrocker durfte natürlich das Traditions- Kinderkarussell nicht fehlen.