Zufällig nahe des Tatorts Mandalay Bay Harenerin über das Leben nach dem Blutbad in Las Vegas

Haren. Den Hurrikan von Miami hat die Harenerin Lana Hankofer unbeschadet überstanden, der Schießerei von Las Vegas entging sie. Wie sie die Zeit nach dem Blutbad in der Touristen-Metropole erlebte, erzählt die 23-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das emsländische Au-pair-Mädchen verbrachte bis Montagabend ein verlängertes Wochenende mit drei Freundinnen aus dem Umkreis von Papenburg in Las Vegas und Umland. Am Sonntag, dem Tag der Schießerei, waren die jungen Frauen zu einem Tagesausflug nach Los Angeles unterwegs. „Zum Glück“, sagt Hankofer. Von dem kehrte das Quartett etwa eine halbe Stunde nach der Tat nach Vegas zurück. Zurück zu ihrem Hotel, dem Marriott’s Grand Château, von dem man auf das Hotel Mandalay Bay blickt.

Von allen Seiten Polizeifahrzeuge

Stutzig machte die jungen Frauen zwar, dass sie eine Abfahrt früher als eigentlich geplant vom Highway fahren mussten, weil der Bereich des Flughafens komplett gesperrt war, sie dachten sich zu dem Zeitpunkt aber noch nichts dabei. „Wir rechneten mit einem schweren Unfall als Grund für die Absperrung.“ Merkwürdig kam Hankofer und ihren Freundinnen allerdings das große Polizeiaufgebot vor. „Als wir in die Stadt reingefahren sind, hörte man von allen Seiten Polizeifahrzeuge.“

Kreuzung vor Hotel gesperrt

Skeptisch wurde die 23-Jährige, als die Kreuzung direkt vor ihrem Hotel gesperrt war. „Wir haben uns da gefragt, was wohl passiert ist.“ Was, darüber wurde zu der Zeit auf dem Radiosender, den sie im Auto eingeschaltet hatte, noch nichts berichtet, und das einzige Telefon mit Datenvolumen nutzte sie für das Navigationssystem.

Dass sich in ihrem Hotel in Eingangsbereich und Lobby sehr viele Menschen aufhielten – es wunderte die Emsländerin und ihre Freundinnen nicht. Schließlich war ja Sonntag. „Da ist man Touristenansammlungen gewohnt.“

Nachricht eines Freundes auf dem Handy

Erst auf dem Zimmer entdeckte sie die Nachricht des Freundes einer ihrer Begleiterinnen aus Deutschland, der fragte, ob es uns gut ginge, da es in Vegas eine Schießerei gegeben habe. „Der Schock war groß, als wir realisierten, wie nah das alles gewesen ist und wie viel Glück wir hatten, dass wir genau in dem Moment zurückgekommen sind, in dem wir es sind. Etwas früher, und wir wären wahrscheinlich noch auf dem Strip unterwegs gewesen und hätten auf jeden Fall mehr von der ganzen Sache mitbekommen oder vielleicht auch etwas von dem Massaker abbekommen.“

„Wir wollten den Trauernden Raum lassen“

Die Zeit nach dem Blutbad wurde für die urlaubenden Deutschen zu einer ruhigen. Am Tag danach ein paar notwendige Einkäufe, bei denen sie mit den Worten „Be safe (bleiben Sie sicher)“ begleitet wurden, ein Abstecher ins Valley of Fire. Das war es. Nach Sightseeing war den Emsländerinnen nicht mehr. „Wir wollten den Trauernden Raum lassen.“

„Be safe“ – waren sie das? Freunde und Bekannte in Deutschland wollten das während der gesamten Nacht von Sonntag auf Montag von den Urlauberinnen wissen. „Die Nacht war für uns alle vier sehr unruhig. Wir waren noch lange wach und haben das Geschehen im Fernsehen verfolgt und besorgte Fragen aus der Heimat beantwortet.“ Auch ihrer Gastfamilie, den Reillys in Miami, schickte sie sofort eine Nachricht, „dass es uns gut geht“. Zu der kehrte Hankofer am Dienstagmorgen zurück, während ihre drei Freundinnen noch in Las Vegas sind und von dort erst am Freitag gen San Francisco starten,

Gastfamilie informiert

Erleichterung bei den Reillys. Und Bestätigung eines Entschlusses, den Hankofers Gastfamilie ohnehin bereits gefasst hatte: die USA zu verlassen. Zum Jahreswechsel wandert sie nach Österreich aus, der Heimat ihrer Gastmutter. „Die Familie zieht das Land den USA vor, um ihre Kinder ungefährdet großziehen zu können.“

Gefahr, Sicherheit, Waffen. Themen, die die Amerikaner nach dem Blutbad von Las Vegas – wieder einmal – beschäftigen. Die erneut entbrannte Diskussion über eine mögliche Verschärfung des amerikanischen Waffengesetzes verfolgt Hankofer vor allem über die sozialen Medien. Das Thema Waffen werde in ihrer Gastfamilie sehr kritisch gesehen. Das insbesondere auch vor dem Hintergrund der Entwicklung des dreijährigen Sohns. Er habe, seit er im Kindergarten ist, angefangen, Pistolengeräusche nachzuahmen und Schießen zu spielen. „Das versuchen wir nun, ihm mit aller Macht abzugewöhnen da wir es gerade hier, wo der Zugang zu Waffen leider so einfach ist, unangebracht und gefährlich finden. In Deutschland oder Österreich würden wir dies gelassener sehen.“

Gastfamilie hat keine Waffen im Haus

Hankofers Gastfamilie habe bewusst keine Waffen im Haus. Öffentlich kommuniziert die das kaum. „Meine Gasteltern sind schon vorsichtig, was das Einmischen in Angelegenheiten anderer oder das öffentliche Bekunden ihrer Meinung angeht, weil man immer Angst haben muss, dass jemand einen erschießt, nur weil ihm deine Ansicht nicht passt.“ Dass sich also grundlegend etwas ändert, den Eindruck hat sie nicht, obwohl es schon immer mehr Menschen forderten.

Menschen, die, so der Eindruck der Harenerin, nach der grausamen Tat „sehr zusammenhalten, die sich selbst in Gefahr gebracht haben“, um anderen zu helfen. Auch am Montag habe sie die Hilfsbereitschaft der Menschen gespürt. „Viele sind raus und haben Lebensmittel sowie Blut gespendet.“ Taxifahrer chauffierten seit Montag umsonst Fahrgäste, um Familien wieder zusammenzuführen. Und auch das sei in den sonst so schillernden Leuchtreklamen der Spielerstadt in großen leuchtenden Buchstaben überall zu lesen gewesen: Beileidsbekundungen und „Pray For Las Vegas (betet für Las Vegas)“ .