Haren. Was zuerst wie ein Gebäudebrand ausgesehen hat, von aufmerksamen Kindern bemerkt und der Harener Freiwilligen Feuerwehr gemeldet wurde, entpuppte sich glücklicherweise als Alarmübung der Harener Feuerwehr.

Rauch war aus den Fenstern des alten Gebäudes gegenüber der Harener Domplatte zu sehen, das in Kürze abgerissen wird. Es dauerte keine vier Minuten, schon rückte der erste Einsatzwagen an, dem in kurzer Zeit sechs andere Lösch- und Einsatzfahrzeuge folgten.

Der Harener Ortsbrandmeister Tim Hermes zeigte sich nach dem zweistündigen Einsatz, an dem 35 Feuerwehrleute beteiligt waren, „sehr zufrieden, denn es hat soweit alles geklappt“.