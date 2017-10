Infobesuch bei Aero Ems in Haren Sorgen in der Windenergiebranche

Haren. Die Niedersächsische Umweltstaatssekretärin Almut Kottwitz (Grüne) hat mit Vertretern des Bundesverbandes Windenergie und des Fachverbandes Biogas das Rotorblattwerk Aero Ems in Haren besucht. Dort hat man Sorge wegen nachteiliger Neuregelungen auf dem Windenergiemarkt.

Bei Aero Ems in Haren sind aktuell 370 Mitarbeiter tätig. Produktionsleiter Matthias Drong erläuterte bei einem Rundgang die derzeit in drei Schichten laufende Produktion des zu Enercon gehörenden Werkes.

Erhebliche Sorgen trug neben Wilhelm Pieper, Landesvorsitzender des Bundesverbandes Windenergie auch Andreas Becker, stellvertretender Leiter für Politik und Regierungsbeziehungen bei Enercon vor. Denn die seit kurzem gültige Ausschreibungspraxis für neue Windparks könne zu erheblichen Beeinträchtigungen der deutschen Produktion führen, befürchtet er.

Die Bundesregierung will den Zubau an Windkraftanlagen einschränken, weshalb die Bundesnetzagentur ein neues Ausschreibungsverfahren eingeführt hat. Dabei bieten Projektierer, also Unternehmen, die Windparks planen und errichten lassen, einen bestimmten Centbetrag, für den sie nach Errichtung der Windmühlen eine Kilowattstunde Strom produzieren wollen. Sogenannte Bürgerenergiegesellschaften, bei denen Jedermann Anteile kaufen können soll, werden bevorzugt.

Dabei spiele es keine Rolle, ob der geplante Windpark überhaupt baureif sei, sagte Andreas Becker von Enercon. Da der Zubau bundesweit gedeckelt werde, blieben baureife Projekte, bei denen die teuren und oft im Ausgang ungewissen Genehmigungsverfahren bereits positiv abgeschlossen seien, oftmals auf der Strecke. Sie seien pro Kilowattstunde Windstrom meist teurer als Windparks, die erst in einigen Jahren gebaut werden sollten, weil deren Planer sinkende Kosten einplanten, von denen sie annähmen, dass sie einträfen.

Die Folge: mögliche Auftragseinbrüche auf dem deutschen Markt in den kommenden Jahren und damit auch eine mögliche Auftragsflaute für Enercon. „Die Politik hat hier schon reagiert, aber noch nicht ausreichend“, sagte Becker. Die Branche fordere deshalb, dass nur Projekte am Bieterverfahren teilnehmen dürften, die bereits eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz erhalten hätten. Ansonsten drohten neben einem schwachen Windenergiezubau in den Jahren 2018 und 2019 weitreichende Folgen für die Windindustrie und die weitere Umsetzung der Energiewende insgesamt.

Medienberichten zufolge wird in Magdeburg mit dem Unternehmen „Roma“ ein Enercon-Zulieferer Ende des Jahres geschlossen. Dort werden ebenfalls Rotorblätter hergestellt, allerdings für kleinere Anlagen, die nach Enercon-Angaben kaum noch nachgefragt werden.