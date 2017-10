Absolventen feiern am 4. November Lust auf Landwirtschaft

pm/rge Haren. „Die Lust auf Landwirtschaft ist ungebrochen“, sagt Hermann Wester, Präsident der Vereinigung des Emsländischen Landvolkes. Beim großen Ball der Landwirtschaft am Samstag, dem 4. November werden daher wieder mehr als 65 junge Absolventen der Land- und Hauswirtschaft freigesprochen.

Nach wie vor zeigen die stabilen Ausbildungszahlen, wie attraktiv der Beruf Landwirt ist. „Wir freuen uns über das starke Interesse und zwar sowohl von Jungs als auch von Mädels“, sagt Kreislandwirt Hermann Wester. Gemeinsam mit rund 400 Berufskollegen will er auch in diesem Jahr den mittlerweile fünften Ball der Landwirtschaft im Hotel Hagen in Haren feiern. Dort werden die Absolventen der Land- und Hauswirtschaft aus dem Raum Aschendorf und Meppen feierlich losgesprochen. Der Abend hat sich neben der Freisprechung längst als beliebter Treffpunkt der grünen Branche etabliert.

Die Auszubildenden stammen längst nicht mehr alle, wie früher üblich, von einem landwirtschaftlichen Betrieb. So würden nach Angaben von Paul Schulte, Ausbildungsberater bei der Landwirtschaftskammer Bezirksstelle Emsland, viele junge Menschen den Beruf Landwirt wählen, um die vielseitigen Berufsperspektiven zu nutzen: „Im vor- und nachgelagerten Bereich wie der Futtermittelindustrie gibt es viele Karrieremöglichkeiten“, so Schulte.

Der Ball der Landwirtschaft wird von Landvolk, Landwirtschaftskammer, Landfrauen und dem Verein landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen organisiert. Die Karten kosten 15 Euro und beinhalten Essen und Livemusik mit der Band Sunbeach. Der Abend beginnt um 19 Uhr mit der Freisprechung und mündet um 20.30 Uhr in den großen öffentlichen Ball. Die Veranstalter raten, die Karten frühzeitig zu besorgen. Erhältlich sind sie nur im Vorverkauf in den Landvolk-Geschäftsstellen Aschendorf und Meppen.