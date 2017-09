Staatssekretärin informiert sich Harener Wilken-Gruppe setzt auf Nachhaltigkeit

Haren. Die Niedersächsische Umweltstaatssekretärin Almut Kottwitz (Grüne) hat die Harener Unternehmensgruppe Wilken besucht.

Firmengründer Bernhard Wilken präsentierte im Industriegebiet an der A 31 ein seit 2008 gewachsenes Unternehmen der Recyclingbranche. Ausgehende von einem damals noch kleinen landwirtschaftlichen Betrieb hat er mit seiner Frau Marlen eine Unternehmensgruppe geschaffen, die ganz auf Nachhaltigkeit setzt.

Weil er für eine 2005 errichtete Biogasanlage eine vernünftige Möglichkeit zur Wärmenutzung suchte, stieg er in die Trocknung von Kunststoffmüll aus dem gelben Sack ein. Inzwischen verarbeitet das Unternehmen 15000 Tonnen Plastikmüll pro Jahr, die zum Teil sortenrein recycelt werden können. „Statt den Müll wie früher nach Asien oder Afrika zu verfrachten, macht es mehr Sinn, ihn in Deutschland wiederzuverwerten“, sagte Wilken. Deshalb sei es viel vernünftiger, das Material mit regenerativer Energie zu schreddern, zu wachsen und wiederzuverwerten. Aus dem in Haren hergestellten Material werden unter anderem zum Beispiel Blumentöpfe oder Plastikbehälter.

Wilkens Unternehmen beschäftigt 36 Mitarbeiter, die aber auch in der Biogasanlage, dem 40000 Tiere umfassenden Elterntierbetrieb für Geflügel oder im Ackerbau tätig sind. Großen Wert legt Wilken auf Nachhaltigkeit: er produziert 80 Prozent der für seine Biogasanlage benötigten Rohstoffe selbst.

Almut Kottwitz lobte Wilken als Vorzeigebetrieb, der die Chancen der Energiewende genutzt habe.