CDU-Delegation zu Besuch Barlage profitiert vom Eurohafen Emsland

Haren. Eine Delegation der CDU hat in Haren das Unternehmen Barlage besucht. Der Spezialist für Sonderapparatebau profitiert besonders vom Standort am Eurohafen.

Etwa 150 Menschen beschäftigt Barlage allein im Emsland, 120 davon am Stammsitz in Haselünne-Flechum und rund 30 in Haren. Der kaufmännische Geschäftsführer André Schöning und der Harener Standortleiter Daniel Gödiker boten ihren Gästen vom CDU Kreisverband Meppen einen Einblick in die hoch spezialisierte Herstellung von Kolonnen und Druckbehältern. Sie dienen zum Beispiel als Tanklager oder für chemische Prozesse in der Industrie. Barlage produziert im Emsland und liefert weltweit.

Für den Harener Landtagsabgeordneten Bernd-Carsten Hiebing und vor allem für seinen Gast, den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer, stand neben der Herstellungstechnik auch die Lage des vor neun Jahren in Betrieb genommenen Eurohafen im Mittelpunkt des Interesses. Toepffer war eigens aus Hannover angereist und ist für die CDU für die Themen für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr verantwortlich. Deshalb interessierten ihn sowohl das Hafenkonzept als auch die Firma selbst.

Bis zu 900 Tonnen schwer

Barlage-Geschäftsführer André Schöning betonte, der Binnenhafen sei vor rund zehn Jahren Voraussetzung dafür gewesen, in Haren einen zweiten Standort zu bauen. Denn die produzierten Bauteile können bis zu 90 Meter lang und 900 Tonnen schwer werden und dabei neun Meter Durchmesser erreichen. „Weil wir einen Hafenanschluss besitzen, können wir sie in Haren endmontieren und fertig transportieren. Dadurch, und durch das Transportmittel Schiff, könne man teilweise die Transportkosten auf ein Zehntel dessen reduzieren, was bei alleinigem Straßentransport notwendig wäre. Da das Unternehmen 80 Prozent seiner Waren exportiere, sei dieser Kostenvorteil im Weltmarkt von größter Bedeutung.

Dirk Toepffer zeigte sich beeindruckt von der zupackenden Mentalität der Emsländer und lobte den Hafen als gelungenes Gemeinschaftsprojekt der Städte Haren und Meppen sowie des Landkreises Emsland. CDU-Kreisvorsitzender Holger Cosse betonte, der auf rund 600.000 Tonnen pro Jahr stark gestiegene Umschlag sage allein nicht viel über die Bedeutung des Hafens aus. Am Beispiel Barlage sehe man, dass mit vergleichsweise wenig Gewicht eine hohe Wertschöpfung erzielt werden könne, die es ohne Hafenanbindung so nicht gebe.