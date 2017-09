Grenzüberschreitende Übung Feuerwehren aus Haren und ter Apel im Einsatz

Ein Verletzter musste aus einem verkeilten Auto geborgen werden. Foto: Ortsfeuerwehr Rütenbrock

Haren. Eine Explosion bei Röchling in Rütenbrock: Diese Meldung hat in dieser Woche die Frauen und Männer der Ortsfeuerwehr Rütenbrock alarmiert. An der Übung nahmen auch niederländische Brandbekämpfer teil.

Am Montag um 19.10 Uhr lief die Alarmmeldung mit dem Einsatzstichpunkt „Gebäudebrand in einem Industriebetrieb an der Röchlingstraße“ auf. Nach dem schnellen Eintreffen der 26 Rettungskräfte mit drei Fahrzeugen erkundete der Einsatzleiter die Einsatzstelle. Er fand einen in Vollbrand stehenden Pkw, sowie einen verkeilten Pkw in der Werkstattgrube vor. Außerdem wurden mehrere Personen in dem stark verqualmten Gebäudeteil vermisst. Da die eigenen Kräfte für diese Lösch- und Rettungsmaßnahmen nicht ausreichten, setzte die Einsatzleitung einer Pressemitteilung zufolge eine Nachalarmierung für die nachbarliche Brandweer aus Ter Apel (Niederlande) an. Gemeinschaftlich und sich gegenseitig ergänzend erfolgte unter Atemschutz die Personenbergung und die Brandbekämpfung durch beide Wehren. Unter den Augen der Kommandanten Dirk Bakker und Peter Erdmann (NL) sowie Abschnittsleiter Mitte Josef Cordes und Erster Stadtrat Dieter Sturm konnte auch die letzte Person mit schwerem Rettungsgerät aus dem eingeklemmten Pkw befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden. In der anschließenden Nachbesprechung dankte Ortsbrandmeister Gerd Nyenhuis alle Einsatzkräfte und Beobachter. Bis auf kleine Probleme in der Alarmierungsschiene zeigte die grenzüberschreitende Einsatzübung den Angaben zufolge eine gute Zusammenarbeit der beiden unterschiedlich strukturierten Feuerwehren. Diese wird seit vielen Jahren gepflegt und immer wieder geübt.