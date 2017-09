Flöten, Fideln, Schottenröcke Irish-Folk-Band Rapalje kommt nach Haren

Haren. Mit Flöten, Fideln und Schottenröcken kommt die holländische Irish-Folk-Band Rapalje am Samstag, dem 18. November ins Müllerhaus in Haren. Dann spielt sie keltische Musik mit einem Hauch von Heavy Metal.

Die Show entführt den Zuschauer auf eine Zeitreise in eine andere Welt – nämlich die des Mittelalters. Die Musikanten von Rapalje, mit ihren wilden Haaren und gekleidet in Kilts, versprühen durch Enthusiasmus und Ausgelassenheit flammende Energie. Und das passt zum Namen, denn Rapalje bedeutet übersetzt so viel wie „Radau“. Allerdings soll der auf höchstem musikalischem Niveau stattfinden, durch gefühlvolle Balladen, feurige Lieder und temperamentvolle keltische Melodien.

Vor 2000 Jahren wurden die Kelten vom europäischen Festland vertrieben. Aber das tut der Begeisterung der Niederländer für ihr Genre keinen Abbruch. Sie halten tapfer die Stellung und integrieren die Einflüsse von moderner Pop- und Rockmusik in ihr eigenes Schaffen. In den Niederlanden sind sie eine feste Größe bei Festivals und auch in Nordwestdeutschland treten sie vor großem Publikum auf.

Ihre musikalische Reise führt durch schottisches Hochland, irische Ebenen, Tavernen und Herbergen. Mitreißende Jigs und Reels, gefühlvolle Balladen und ein Hauch von Heavy Metal sollen zu hören sein. „Irish Rover“ oder „Whiskey in the Jar“ gehören ebenso zum Repertoire wie Lieder aus den eigenen Federn. Dazu bieten die Herren in Röcken ein feuriges Spektakel, wenn aus den Pfeifen des Dudelsacks Flammen lodern.

Der Heimatverein Haren hat die Niederländer zum ersten Mal in sein Jahresprogramm aufgenommen und setzt darauf, dass das Experiment gelingt. „Wir glauben, dass es bei uns ein überregionales Publikum für diese Musik gibt“, sagt Heimatvereinsvorsitzender Uli Schepers.

Das Konzert, das die Niederländer unter das Motto stellen: „Meine Damen und Herren – lasst uns tanzen“ beginnt am 18. November um 20 Uhr. Karten sind für 17,50 Euro im Vorverkauf im Tourismusbüro Garen und unter www.proticket.de erhältlich.

Ein paar Wochen zuvor, nämlich am 21. Oktober, spielen die AC/DC-Tribute-Band Dirty Deeds und Eisenkarl wieder im Müllerhaus.