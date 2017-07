Vorschlag für Gebiet in Meppen und Haren Heide oder Wald? Wesuweer Moor am Scheideweg

Haren/Meppen. Wo sich bis vor wenigen Jahrzehnten Moor erstreckte, könnte bald Heide wachsen – das ist jedenfalls der Vorschlag der Staatlichen Moorverwaltung Weser-Ems für ein mehr als 400 Hektar großes Gebiet zwischen Haren und Meppen.

Diese Idee hat der Leiter der Staatlichen Moorverwaltung, Eberhard Masch, anlässlich einer Bereisung mehrerer Renaturierungsgebiete vorgestellt. Mit dabei waren die Bürgermeister der beiden Städte, Markus Honnigfort und Helmut Knurbein, die Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland, Kirstin Meyer, Rainer Riesenbeck und Wilhelm Robben (beide Moorverwaltung), Heinz Schöttmer (Stadt Meppen), Hermann Hüsers (Stadt Haren) und Andreas Cordes (Landkreis).

Die Bereisung führte vom Tausendschrittmoor zwischen Haren und Altenberge zum Wesuweer und Südlichen Versener Moor, sowie zum Borkener Paradies. Masch hatte die Vertreter der Städte und des Landkreises eingeladen, die von der Moorverwaltung betreuten Flächen kennenzulernen. Denn ein Teil dieser ehemaligen Moore befindet sich derzeit an einem Scheidepunkt.

Masch berichtete, Aufgabe der Moorverwaltung sei seit dem Moorschutzprogramm von 1981 unter anderem die Renaturierung von abgetorften Moorflächen. Aber das Renaturieren ist ein langwieriges Geschäft. Moore haben Jahrtausende gebraucht, um zu entstehen und so wie im Bourtanger Moor mehrere Meter mächtig zu werden. „Man kann sich vorstellen, dass es ebenfalls Jahrhunderte braucht, um das Rad annähernd zurückzudrehen“, sagte Masch.

Regenmoore

Mittel zum Zweck sei Regenwasser, aus dem Hochmoore ausschließlich gespeist werden. Um es auf abgetorften Flächen zu halten, ebnen die Mitarbeiter der Moorverwaltung diese mit schwerem Gerät ein und bauen einen Meter hohe Dämme. Im Laufe der Jahre entsteht ein Wasserspiegel und erste Torfmoose sowie Wollgras siedeln sich an. Ist dieses Ziel erreicht, dauert es Jahrzehnte bis Jahrhunderte, bis das Moor wieder zu wachsen beginnt. Und mindestens so lange müssen auch die Dämme in Schuss gehalten werden. „Deich weg, Wasser weg, Wald“, sagte Masch.

„Die Renaturierung funktioniert aber nur, wenn wir nicht mehr als 100 Millimeter Regen pro Jahr durch Versickerung verlieren“, sagte Masch. 500 Millimeter verdunsteten ohnehin pro Jahr, weshalb die Abdichtung zur Seite und nach unten von entscheidender Bedeutung seien. Im 69 Hektar großen Tausendschrittmoor an der A31 bei Haren funktioniert das offensichtlich gut.

Birken sollen sterben

Reihenweise sterben hier Birken ab, die bei der Entwicklung neuer Moore unerwünscht sind, weil sie Wasser verdunsten. „Wir müssen dafür sorgen, dass die Dämme funktionieren“, sagte Masch. Denn ansonsten wachse auf den zu trockenen Flächen Birkenbruchwald statt Moor.

Am Scheideweg stehen deshalb Teile des Wesuweer (298 Hektar) und des Südlichen Versener Moores (109 ha), die gegenüber dem Naturschutzgebiet „Versener Heidesee“ (40 Hektar) an der A 31 bei Meppen liegen. „Hier haben wir das Problem, dass bei der Abtorfung immer wieder Sandköpfe freigelegt wurden, über die das Moor einst hinausgewachsen war“, sagte Masch. Das Problem: An diesen Stellen und auch dort, wo noch vor dem Richtungswechsel in Sachen Moorschutz 1981 zu tief gebaggert worden war, ist die Stauschicht im Untergrund durchbrochen. „Das bekommen wir nicht mehr nass“.

Die Folge: Nach Einschätzung des Behördenleiters lassen sich nur rund 30 Prozent der beiden Gebiete wiedervernässen. „Auf dem Rest werden, wenn man nicht eingreift, Birken wachsen.“ Die seien zwar auch ein Bestandteil der Natur, ökologisch aber wesentlich weniger wertvoll, als zum Beispiel artenreiche Offenlandschaften. Zudem entspreche ein Wald nicht dem historischen Charakter des Emslandes an dieser Stelle – das sei ein kilometerweit offenes Hochmoor gewesen.

Entscheidung treffen

„Wir müssen uns jetzt, wo die ersten Bäume noch sehr klein sind, überlegen, was aus diesen Flächen werden soll“, sagte Masch. Er plädierte dafür, sie durch eine Schafbeweidung ähnlich wie im Dalum-Wietmarscher Moor als Offenstandort mit Moorheide zu entwickeln. Das habe ökologische Vorteile und lasse sich auf mittlere Sicht – ähnlich wie das die Niederländer im Bargerveen täten – touristisch nutzen.

Markus Honnigfort und Helmut Knurbein sahen dieses Entwicklungspotenzial ebenfalls. Sie sagten zu, die Idee mit in die Politik zu nehmen.

Den Abschluss der Rundfahrt bildete der Besuch des Naturschutzgebietes Borkener Paradies. Dabei handelt es sich um eine jahrhundertealte Hutelandschaft, die ebenfalls von der Moorverwaltung betreut wird.