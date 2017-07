„G’sungen und G’tanzen“ Rüt’n’Rock in Haren lädt zu Sommerfest für Afrika

Rüt’n’Rock in Haren lädt zu Sommerfest für Afrika MEC öffnen

Mit 70er Rock’n’Roll wollen die Basement Apes aus dem Osnabrücker Südkreis dem Publikum beim RüRo-Sommerfest am 12. August einheizen. Foto: Basement Apes

Haren. Der Harener Verein Rüt’n’Rock präsentiert ein neues Veranstaltungsformat und lädt am Samstag, 12. August, zum Sommerfest „G’sungen und G’tanzen“ am Gasthaus Kocks-Geers in Rütenbrock ein.