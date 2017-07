Wasser Marsch! Ferienpassaktion bei der Ortsfeuerwehr Rütenbrock

Haren. Zu einer Ferienpassaktion hatte nun die Ortsfeuerwehr Rütenbrock eingeladen. An verschiednen Stationen stellten die Kinder ihre Fähigkeiten als mögliche zukünftige Feuerwehrleute unter Beweis. Polizeioberkommissar Heiner Bartling und Polizeikommissaranwärterin Franziska Eggern von der Polizeistation Haren unterstützen die Feuerwehr.

Polizeioberkommissar Bartling begrüßte die Kinder und deren Eltern auch im Namen der Ortsfeuerwehr Rütenbrock recht herzlichst im Feuerwehrhaus. Die Polizei Haren hatten im Feuerwehrhaus einen Tisch aufgestellt. Hier konnten die Kinder ihren Fingerabdruck nehmen lassen.

Die Feuerwehrkameraden hatten einige Stationen aufgebaut, an denen die Kinder nach Herzenslust mit Wasser spritzen konnten. „Wasser marsch!“, hieß es dann für die Kinder.

Spiel und Spaß

Bei einem Geschicklichkeitsspiel konnten die Kinder ihr Können unter Beweis stellen. Mit einem Ring musste einem Drahtverlauf gefolgt werden. Bei einer Berührung gab es einen Alarmton. Wer es ohne diesen Ton schaffte, erhielt einen Preis.

Anschließend erklärten die Feuerwehrleute den Kindern ihre Ausrüstung. Großes Interesse hatten die Kinder an den Feuerwehrfahrzeugen. Natürlich durften die Kinder auch einen Blick in das Innere der Fahrzeuge werfen, denn schöner als jede Theorie sei es, wenn man alles sehen und anfassen kann, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Den Jungen und Mädchen hat es viel Spaß gemacht.