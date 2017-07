Neue Schutzhütte eingeweiht Attraktiver Platz für Jung und Alt in Tinnen

Haren-Tinnen. In einer kleinen Feierstunde ist die neue Schutzhütte im Harener Ortsteil Tinnen eingeweiht worden.

Dabei dankte Ortsvorsteherin Maria Tieben neben den vielen Helfern vor allem dem Landkreis, der Stadt Haren und dem Bistum Osnabrück für deren finanzielle und materielle Unterstützung. Während des vor zwei Jahren in Tinnen durchgeführten Projektes „ Dorfgespräch “ war die Idee entstanden, eine Schutzhütte inmitten des Ortes zu bauen, in der Einheimische Unterschlupf finden, aber auch Radtouristen Rast machen können.

Schnell war ein Platz in der Ortsmitte an der Ecke Schützenring/Pastoratstraße nahe des dortigen Treckermuseums auf dem Kirchengrund unweit des Pfarrheims gefunden worden. Viele Ehrenamtliche machten sich in der Zeit von Juli 2016 bis zum Juni 2017 in gut 400 Arbeitsstunden daran, den Pavillon zu errichten. „Wir haben hier einen attraktiven Platz für die Tinner aber auch für die vielen Fahrradtouristen geschaffen die unseren Ort besuchen, der nun allen zur Verfügung steht“, dankte Tieben auch dem SV DJK Tinnen sowie vielen privaten Sponsoren und etlichen Firmen für unbürokratische Hilfen etwa für Spenden und bei der Bereitstellung von Arbeitsgeräten.