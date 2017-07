Zehn-Meter-Heizkörper aus Rohrleitungen Hölscher Wasserbau aus Haren montiert Kunstobjekt in Berlin

Haren/Berlin. Zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz kam die Niederlassung Ost der Hölscher Wasserbau im Juni. Ihre Unterstützung war für die Ausstellungsreihe „statement & dialogue“ in der Ruine der Franziskaner Klosterkirche in Berlin gefragt. Hölscher montierte dort eine zehn Meter hohe Stahlskulptur nach dem Entwurf der Künstler.

Das dänisch-deutsche Künstlerduo Anna Borgman und Candy Lenk hat in der Ruine der Klosterkirche in Berlin Mitte mit ihrem Projekt „Radiator“ eine temporäre Stahlskulptur errichtet. Entlang der fehlenden Südfassade der Kirche bilden Rohrleitungen einen gigantischen Heizkörper. Für dieses Kunstprojekt war die Unterstützung von Fachleuten gefragt. Die verbauten Rohre sind originale Bauteile der Firma Hölscher Wasserbau. Das Unternehmen mit Hauptsitzin Haren an ist weltweit in den Bereichen Wasserhaltung, Brunnenbau, Umwelttechnik und Grundwassermanagement im Einsatz.

Hölscher-Blau passt zum Kunstobjekt

„Unsere Wahl fiel auf Hölscher Wasserbau, da zum einen die Chemie stimmte und die Zusammenarbeit sehr gut funktionierte. Zum anderen passte die blaue Farbe der Rohrleitungen von Hölscher Wasserbau exakt zu unseren Vorstellungen. Das Hölscher-Blau steht in wohlwollendem Kontrast zum roten Backstein der Ruine“, sagt der Künstler Candy Lenk. Borgman und Lenk demonstrieren mit ihrem Projekt „Radiator“ den „vergeblichen Reparaturversuch am sakralen Raum durch ein profanes Gerät“.

Vier Tage Arbeit

„Rohrleitungen dieser Art und Größe werden im Baubetrieb für Grundwasserableitungen verwendet. Häufig sind diese auch innerhalb des Stadtbildes zu sehen. Die insgesamt 150 Meter Rohrleitungen wurden von unseren Mitarbeitern geliefert und nach den Wünschen der beiden Künstler in etwa vier Tagen errichtet und montiert“, sagt Stefan Ebneth, Vertriebsleiter Wasserhaltung bei Hölscher. Elf Tonnen Rohre verlegten die Monteure. Ihm selbst gefalle die Skulptur ausgesprochen gut: „Die Dimension ist außergewöhnlich und sehr beeindruckend. Unsere Rohrleitungen in so einem künstlerischen Zusammenhang zu sehen, ist etwas ganz besonders und bei Weitem nicht alltäglich.“

Die Ruine der Franziskaner Klosterkirche gehört zu den ältesten, authentischen Baudenkmälern der Berliner Gründungsgeschichte. Im April 1945 wurden die Franziskaner Klosterkirche sowie die Klosteranlage bei Bombenangriffen der Alliierten schwer getroffen und zu großen Teilen zerstört.

Die Ausstellung in der Ruine der Franziskaner Klosterkirche kann bis Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr besucht werden.