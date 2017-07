Tatort Heimathaus Kleine Ferienpass-Detektive lösen in Haren knifflige Fälle

Haren. Im Heimathaus des Altenberger Heimatvereins haben die Mitarbeiterinnen der Bücherei (KÖB) Altenberge/Erika 30 Kindern im Rahmen der Ferienpassaktion der Stadt Haren kniffelige Detektivarbeiten aufgebrummt.

Doch zuvor galt es für die Kids, sich als Detektive zu bewerben. Dafür mussten sie als Praktikanten zuerst einmal den Personalbogen für einen Detektivausweis ausfüllen. Vorname, Nachname, und – ganz, ganz wichtig – Deckname (!) durften nicht fehlen. Und vom Zeigefinger rechts wurde natürlich ganz professionell ein Fingerabdruck auf den Personalbogen gemacht.

Nach soviel Bürokratie, „aber das hat auch Spaß gemacht, besonders das mit den Fingerabdrücken“, sagte ein kleiner Nachwuchs-Sherlock Holmes, ging es in zwei Gruppen an die richtige Detektivprüfung. Dafür hatten sich die KÖB-Mitarbeiterinnen viele kleine Detektivrätsel ausgedacht, die dann in Teams gelöst werden mussten. Im verwinkelten Heimathaus sah man überall kleine Josef Matulas und Hercule Poirots mit Sonnenbrille und Lupe herumwuseln – und in dunklen Ecken wurden spannende Detektivgeschichten vorgelesen.

Am Ende des aufregenden Nachmittags hatte dann jeder der kleinen Praktikanten einen waschechten Detektivausweis in der Tasche. Denn alle Kinder haben die Prüfung mit „Bravour und Gewitztheit bestanden“, vermeldeten die Prüfer der KÖB mit Stolz.