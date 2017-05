Vom 16. bis 18. Juni Harener Klassiknacht 2017 mit erweitertem Programm

Haren. Die Harener Klassiknacht bietet in diesem Jahr ein deutlich erweitertes Programm. Vom 16. bis 18. Juni lautet das Motto der neunten Auflage: „Von Skandinavien nach Deutschland.“

Die Klassiknacht ist stets als zweistaatliches Festival konzipiert gewesen – sie findet deshalb immer nicht nur in Haren, sondern auch in den Niederlanden statt, dort dann als Festival „Music in the Woods“. Gefördert wird die Veranstaltung von der Ems-Dollart-Region (EDR), und in diesem Jahr habe man einen neuen, erweiterten Ansatz gewählt, berichtet der Vorsitzende des Heimatvereins Haren, Uli Schepers.

„Über dem Programm auf beiden Seiten der Grenze steht nun der Begriff Grundton“, sagt Schepers, dieses Wort gebe es in den Niederlanden wie in Deutschland. Die Klassiknacht ist damit eingebunden in ein dreitägiges Musikevent mit Angeboten für ein größeres Publikum. Die eigentliche Klassiknacht beginnt bereits am Freitag, dem 16. Juni. Ab 16 Uhr startet das Musikevent auf den neu gestalteten Emswiesen. Das Arte Cordae Trio wird mit Klavier, Geige und Cello klassische Musik präsentieren. Die in Haren bekannte Gruppe Frapee übernimmt den Bluegrass-Part und lässt ihre Irish-Folk-Rhythmen erklingen.

Am Samstag, dem 17. Juni, nimmt das in Haren beheimatete Ausflugsschiff „Meppen“ von Lingen aus Kurs auf die Klassiknacht. Mit dem Musikensemble der Musikschule des Emslandes an Bord wird nach dem Vorbild der „Klingenden Ems“ ein bunter Melodienreigen geboten. Begleitet wird das Konzert auf dem Emsschiff durch Radfahrer, die danach weiter zur Mersmühle fahren, um dort mit vielen anderen Gästen die Klassiknacht zu genießen. Der ADFC begleitet das Boot.

„Song Of Peace“

Im Schatten der Mersmühle lässt ab 20 Uhr das Veenkolonial Symphony Orkest ( VKSO), in Haren bekannt aus den Auftritten der Vorjahre, erklingen, wie man musikalisch von Skandinavien nach Deutschland kommt. Mit der Ouvertüre „Orphée aux Enfers“, also „Orpheus aus der Unterwelt“, beginnt der Reigen, gefolgt von den Young Voices aus Haren, die aus dem Film „Pitch Perfect“ die Filmmusik „Flashlight“ auf die Bühne bringen. Zum Programm gehört Händels „Gott des Herrn“, gespielt vom Gymnasialchor Haren und dem VKSO. Mit dem „Chanson de Nuit“ und Enescus „Romania Rhapsody“ geht es in die Pause.

Sibelius „Finlandia“ und der „Song Of Peace“ takten den zweiten Teil an. Bei der „Bohemian Rhapsody“ tritt der 14-jährige Fynn Winkelmann als Solist auf, begleitet vom Gymnasialchor Haren. Nach der Karelian-Suite von Sibelius tritt der Männergesangverein Concordia auf dem Mühlenberg ins Programm. Er präsentiert „Lord of the Dance“ von Ronan Hardiman. „Ursprünglich hatten wir vor, den ,Song Of Peace‘ in plattdeutscher Sprache zu singen“, berichtet Uli Schepers. Das werde aber in diesem Jahr wegen der komplizierten Darbietung noch nicht klappen, aber die Harener Püntkerkönigin werde den Text in plattdeutscher Sprache vortragen.

Der Kunstkreis Haren präsentiert sich im Rahmenprogramm erneut mit seiner kulturellen Meile, Waldemar Michels Akrobatikgruppe sorgt sicher auch erneut für Spannung. Zum Thema „Kulturelle Vielfalt, Integration und Migration“ gibt es auch in diesem Jahr kulinarische und tänzerische Leckerbissen von russischen, philippinischen und arabischen Gruppen. Für das Gelingen des Programms werden rund 300 Mitwirkende sorgen, davon allein 270 auf der Bühne.

Nach der Klassiknacht an der Mersmühle wartet am Sonntag eine weitere Neuerung auf die Gäste. Ein Oldtimer-Cabrio-Bus startet um 14.30 Uhr vom Marktplatz eine besondere Musiktour. Denn mit im Bus dabei sind Musiker der Gruppe „Frapee“, die, begleitet von Radfahrern des ADFC und sonstigen Radlern, das Gelände des Bienenvereins „Imme“ in Wesuweermoor ansteuern. Dort gibt es zum Abschluss einen bunten Nachmittag am Schulungs- und Dokumentationszentrum für Bienen. Das noch im Bau befindliche Gebäude kann dabei ebenfalls besichtigt werden.