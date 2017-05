Emsstadt attraktiv für Firmen Wieder gute Wirtschaftsdaten für Haren

Haren. Die Stadt Haren und ihre Einwohner und Firmen bleiben auf Erfolgskurs. Das hat Bürgermeister Markus Honnigfort im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen erläutert.

So hat sich die Zahl der Einwohner im Zehnjahreszeitraum seit 2007 von 22.869 auf 24.130 erhöht. Das bedeutet allein seit 2015 einen Anstieg um 1000 Einwohner und ist nicht nur, aber auch auf die Aufnahme von Geflüchteten zurückzuführen. 67,9 Prozent der Einwohner sind im erwerbsfähigen Alter.

Um Firmen die Möglichkeit zur Ansiedelung zu bieten, habe die Stadt Haren stets möglichst ausreichend Gewerbeflächen zur Verfügung. Von derzeit 334 Hektar seien 275 bereits vergeben, 59,4 Hektar noch vorhanden.

Die Zahl der Gewerbebetriebe ist von 2006 bis 2016 um 38 Prozent gestiegen. Hier verzeichne Haren eine überdurchschnittlich gute Entwicklung, sagte Honnigfort. Das positive Saldo von Gewerbean- und Abmeldungen liege bei 2,6 pro 1000 Einwohner. Es werden also mehr Gewerbebetriebe gegründet als geschlossen. Niedersachsenweit liege er bei 0,4.

Die Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort und damit die Zahl der Arbeitsplätze in Haren, stieg innerhalb von zehn Jahren von 5617 auf 9102, was einem Plus von 62 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Niedersachsen kommt auf ein Plus von 21,6 und das Emsland von 38,7 Prozent.

„Das entspricht 3485 neue Jobs in zehn Jahren “, sagte Honnigfort. Mit 1,1 Prozent aller Arbeitnehmer arbeiten die wenigsten direkt in der Landwirtschaft. Allerdings gehören zum Beispiel die Beschäftigten vom Schlachtbetrieb Emsland Frischgeflügel zum produzierenden Gewerbe, in dem 41,4 Prozent der Jobs anfallen.

Weniger Auspendler

Haren werde auch als Wohnort immer beliebter. So seien 2006 noch 1147 Harener mehr zum Arbeiten aus der Stadt gependelt als hinein. 2016 waren dies nur noch 158 Arbeitnehmer.

Die Arbeitslosenquote bewegt sich seit 2013 um einen Wert von 2,8 Prozent – 2006 waren es noch 10,1 Prozent. „Damit haben wir faktisch Vollbeschäftigung“, sagte Honnigfort. Auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist mit 17 Prozent vergleichsweise gering: Niedersachsenweit liegt die Zahl bei 37,8 Prozent.

Kehrseite des Wirtschaftsbooms: Auch die Preise für Bauland und Wohnraum sind stark gestiegen. So kostet ein Quadratmeter Baufläche für Gewerbebetriebe in Haren im Schnitt 20 Euro (Landkreis Emsland: 10,30) und ein Quadratmeter Wohnbaufläche 78 Euro. Hier ist emslandweit nur Lingen mit durchschnittlich 122 Euro teurer. Auch Ackerland wurde deutlich teurer und zwar von 2,30 Euro auf 6,80 Euro pro Quadratmeter im Schnitt.

Besonders habe Haren vom Tourismus profitiert, sagte Bürgermeister Honnigfort. So sei die Zahl der Übernachtungen in Betrieben ab neun Betten leicht auf 879224 gestiegen. Die Bettenauslastung liege mit 64,3 Prozent niedersachsenweit bei einem Spitzenwert und Haren bei der Zahl der Übernachtungen auf Platz sieben.

Karla Schmidt (CDU) erklärte den wirtschaftlichen Erfolg so: „Die Emsländer ruhen sich nicht aus, sondern sie schauen, was sie noch neues unternehmen können.“ Und Georg Berenzen (SPD) nahm die Entwicklung zum Anlass, ein „Weiter so“ zu fordern.