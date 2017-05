Schüler engagieren sich für Gleichaltrige Arbeit statt Büffeln: Mission „Sozialer Tag“

Haren. Am Sozialen Tag 2017 werden die Schülerinnen und Schüler der Martinus-Oberschule Haren für einen Tag die Schule mit einem Arbeitsplatz tauschen und sich für einen guten Zweck engagieren.

Am 1. Juni arbeiten sie und spenden ihren erwirtschafteten Lohn an die Jugendhilfsorganisation Schüler Helfen Leben (SHL). Denn auch in der Oberschule Haren heißt es am sozialen Tag: „Wir hinterlassen unseren sozialen Fingerabdruck!“. Während die Abschlussschüler ihre mündlichen Abschlussprüfungen absolvieren, arbeiten alle Schüler der Klassen 5 bis 9 an diesem Tag für die Jugendhilfsorganisation. Ausgestattet mit Informationsmaterial und einem Arbeitsvertrag machten sie sich in den Wochen vor diesem Arbeitstag auf die Suche nach einem Arbeitgeber.

Am 1. Juni werden sie dann einer Mitteilung der Schule zufolge Rasen mähen, im Haushalt helfen, Kinder betreuen, Unkraut jäten, oder auch Arbeiten in den verschiedensten Betrieben stehen an diesem Tag auf dem Programm. Etwa 5000 Euro wurden auf diesem Wege im vergangenen Jahr von den Schülerinnen und Schülern der Martinus-Oberschule Haren erarbeitet und von den Arbeitgebern an die Jugendhilfsorganisation überwiesen.

„Eine Leistung, die sich durchaus sehen lassen kann“, meint auch die zweite Konrektorin und Koordinatorin dieses Projektes an der Martinus-Oberschule, Gaby Knulst. Seit nunmehr 13 Jahren leitet sie mit großen Erfolg dieses Projekt und motiviert in jedem Schuljahr erneut die Klassen zur Teilnahme. „Eine wichtige und gute Sache“ sagt auch Frauke, Schülerin der Klasse 9. „Ich beteilige mich jetzt schon zum vierten Mal und es macht mir Spaß. Natürlich ist es auch schön, wenn an diesem Tag kein üblicher Unterricht ist.“ Ihr Mitschüler Kai ergänzt: „Man kriegt auch Lob von den Arbeitgebern. Letztes Jahr habe ich einen ganzen Tag auf einem Bauernhof gearbeitet. Das war anstrengend, hat mir aber super gefallen und ich wurde für meine Arbeit gelobt und auch dafür, dass ich den Arbeitslohn spende.“

Ausgezeichnetes Engagement

Soziales Engagement in vielfältiger Hinsicht ist für die Schülerinnen und Schüler der Harener Oberschule selbstverständlich. Im Jahre 2014 wurde dafür eine Gruppe sogar mit dem Niedersachsenpreis für Bürgerengagement ausgezeichnet.

Insgesamt erarbeiteten die Schüler bislang an 17 sozialen Tagen bundesweit über 30 Millionen Euro für Gleichaltrige auf dem Balkan und in der syrisch-jordanischen Grenzregion. Beispielsweise ermöglichten sie mit den Spenden des letzten Jahres Kindern und Jugendlichen in Serbien, die vom Menschenhandel gefährdet oder Opfer sind, psychologische und pädagogische Betreuung und durch Aufklärung, Workshops und finanzielle Unterstützung wird Kinderarbeit in Jordanien entgegengewirkt und Bildung gefördert.