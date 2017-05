Organisatoren rechnen mit 50 Teams Mofarennen im Harener Baggerpark

Haren. Knatternde Maschinen drehen am Samstag, dem 17. Juni, wieder ihre Runden beim zweiten Mofarennen Emsland im Baggerpark Haren. Die Veranstalter rechnen mit über 50 teilnehmenden Teams.

Gut 800 Meter lang ist in diesem Jahr die Strecke im Baggerpark in Haren-Wesuwe. Die Teams starten in drei Klassen: 50 ccm Schalter, 50 ccm Automatik und 70 ccm Schalter und Automatik. Der offizielle Rennstart ist am 17. Juni um 13 Uhr. Doch zuvor dürfen die Fahrer die Strecken ausgiebig testen. Denn die Trainingsrunden finden bereits am vorherigen Freitag (16. Juni, von 18 bis 20 Uhr) und am Samstagmorgen von 10 bis 12 Uhr statt.

Beim freien Training erkunden die Teams die Strecke, testen die Kurven aus, verbessern die Ideallinie und prüfen ebenso ihre Maschinen. Nur wenige Meter hinter der Strecke im Fahrerlager dürfen sie an ihren Mofas herum schrauben. „Die verlängerten Trainingszeiten ermöglichen intensives Training für den Fahrer, zudem bleibt genug Zeit für die Mechaniker, um an den Geräten zu basteln und das Beste aus den Motoren herauszuholen“, erläutert Mitorganisator Thomas Albers.

„Enorme Resonanz“

Bereits im vergangenen Jahr hatten er und seine Mitstreiter das erste Mofarennen im Baggerpark durchgeführt. „Die Resonanz war enorm“, erzählt der Landwirt aus Fehndorf. Teams aus ganz Deutschland seien damals angereist, um am Rennen teilzunehmen. Auch in diesem Jahr haben sich bereits etliche Fahrer mit ihrem Tross angemeldet. Aus dem Emsland aber ebenso aus Süddeutschland und den Küstenregionen.

In jeweils 4 x 30 Minuten werden die Runden der einzelnen Fahrer in den jeweiligen Klassen gezählt. Die Sieger erhalten Pokale. Doch nicht nur deshalb reisen viele Teams auch von weither an. „Auch drum herum wird viel geboten“, lädt auch Andreas Pott ein. So gibt es am Samstagabend nach dem Rennen eine große Open Air Sieger-Party, das Team des Baggerparks in Haren übernimmt die Bewirtung dabei und auch in der ganzen Zeit. „Gegrilltes, kühle Getränke, Eis, Kaffee und Kuchen werden nicht fehlen“, verspricht Pott und lädt auch Zuschauer herzlich ein. Der Eintritt ist frei.

„Viel Spannung“

„Nicht nur für die Teams ist es spannend, sondern auch für Zuschauer bieten die einzelnen Rennen viel Action“, meint Pott. Er freut sich vor allem darüber, dass er und seine Mitstreiter kaum Arbeit mit dem Bau der Strecke haben. „Wir haben hier im Baggerpark eine fertige, äußerst kurvige Strecke, mit vielen Unebenheiten“, freut er sich auf die Unterstützung des Baggerparks Haren. Anmeldungen nimmt das Organisationsteam weiterhin an. Infos und Anmeldung gibt es per E-Mail an mofarennen.baggerpark@web.de.