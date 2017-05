Schüler bauen eigenen Container ELA Container kooperiert mit Oberschule Haren

Haren. Die Oberschule Haren und ELA Container haben in der Produktionshalle des Harener Unternehmens einen Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Schulleiterin Renate Albers-Stahl, Peter Koopmann, Fachbereichsleiter Arbeit/Wirtschaft an der Martinus-Oberschule und ELA -Personalleiter Berthold Röttger waren bei der Unterzeichnung dabei. „Damit festigen wir die gute Zusammenarbeit mit der Oberschule und lernen Jugendliche kennen, die durch praktische Arbeit und verschiedene Projekte eventuell Interesse an einer Ausbildung in unserm Unternehmen haben“, sagte Röttger.

Im Rahmen eines Pilotprojekts bauen zwölf Harener Schüler in Zusammenarbeit mit ELA-Mitarbeitern ihren eigenen Container. „Von der Planung bis zur Fertigstellung arbeiten die Schüler aktiv an der Entwicklung und Produktion, dabei werden sie von den ELA-Systemplanern angeleitet“, erläuterte der Pädagoge Peter Koopmann das Pilotprojekt zur dauerhaften Kooperation von Schule und Unternehmen. „Der fertige Container wird dann auf unserem Schulhof installiert und dient dort als Lager für verschiedene Gerätschaften der Schule“, sagte der 14-jährige Dennis Janning, der sich eine Ausbildung beim emsländischen Familienbetrieb, der europaweit als Spezialist für mobile Raumlösungen agiert, „durchaus vorstellen kann, denn die Arbeit hier ist interessant und vielfältig“.

Arthur Sommer, ein junger Mitarbeiter der ELA Marketing-Abteilung, der das Projekt für das Unternehmen dokumentiert, war „stark beeindruckt von der Kreativität und dem Elan der Jugendlichen. Das macht richtig Spaß, zu sehen, wie der von den Schülern konstruierte Container Form annimmt“. Schulleiterin Albers-Stahl bedankte sich bei den Vertretern der Harener Firma „für das gelungene Projekt und die Möglichkeit der kontinuierlichen Kooperation, denn davon profitieren unsere Schüler sehr“.