Harener Ausschuss tagt erstmals Arbeitsmarktchancen jenseits der Grenze

Haren. Der Harener Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hat sich mit dem Arbeitsmarkt im deutsch-niederländischen Grenzgebiet beschäftigt.

Der Ausschuss war nach der Kommunalwahl 2016 erstmals zusammengetreten und feierte somit Premiere. Auf Antrag der SPD hatte der Stadtrat beschlossen, sich mehrfach im Jahr in einem eigenen Ausschuss gezielt mit Wirtschaftsthemen zu beschäftigen. Den Vorsitz dieses Ausschusses hat Ulrich Wilde (SPD). Den Sozialdemokraten steht aufgrund der Sitzverteilung im Rat ab einer gewissen Zahl an Ausschüssen ein Vorsitz zu.

Erstes Thema war der Arbeitsmarkt in der Grenzregion. Wie Arbeitsberater Vincent ten Voorde von der Agentur für Arbeit in Nordhorn berichtete, ist der Arbeitsmarkt auf beiden Seiten der Grenze derzeit sehr robust. Während im Emsland bereits seit Jahren nahezu Vollbeschäftigung herrsche, die Arbeitslosenquote liegt zum Beispiel im Bereich der Geschäftsstelle Meppen bei 2,6 Prozent, ziehe nun auch der Arbeitsmarkt auf niederländischer Seite an.

Dort hatte die Arbeitslosenquote in Folge der Finanzkrise noch bis vor wenigen Monaten bei mehr als 10 Prozent gelegen. Derzeit weise die Provinz Drenthe 6,6 Prozent und Overijssel 5,1 Prozent aus. Die Zahl offener Stellen auf beiden Seiten der Grenze ist stark gestiegen, allerdings werden hier zumeist ausreichend qualifizierte Arbeitnehmer gesucht.

Mehr Einpendler

Die Zahl der Niederländer, die als Einpendler in der Grafschaft Bentheim oder dem Emsland arbeiten, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Mitte 2016 lag sie bei 837. Die fünf wichtigsten Berufe, die in Deutschland von Niederländern ausgeübt werden, liegen im Bereich der Unternehmensführung, in der Lebensmittelherstellung, beim Führen von Fahrzeugen (Lkw,Transportgeräte), im übrigen Verkehrsbereich sowie bei den Verkaufsberufen.

Ten Voorde berichtete, die Chancen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf beiden Seiten der Grenze seien gut. Von der Schaffung eines einheitlichen Arbeitsmarktes sei man aber noch ein Stück entfernt. Herausforderungen seien die Sprachkenntnisse, ein unterschiedliches Lohnniveau (in Deutschland, speziell im Emsland, wird schlechter bezahlt), die Arbeitsmentalität oder die fehlende Anerkennung von Berufsabschlüssen.

Hier versuche die Agentur für Arbeit bereits seit einiger Zeit, gegenzusteuern. So habe Niedersachsen 2015 ein gemeinsames Vermittlungsteam gegründet und man biete gemeinsame Arbeitsplatzbörsen an. Auch seien die Arbeitsmarktberater gezielt bei der Stellensuche im Nachbarland behilflich.

Karla Schmidt (CDU) und Gerorg Berentzen (SPD) sind Ausschussmitglieder und selbst Arbeitgeber. Sie schilderten, dass trotz aller Bemühungen noch immer eine ganze Reihe von Unterschieden auf beiden Seiten der Grenze vorhanden seien. So scheitere eine Einstellung manchmal schlicht daran, dass es Wochen und Monate dauern könne, bis ein Zeugnis übersetzt worden sei.