Erfolg bei Turnier in Verden Geschwisterduo aus Haren siegt in Karate

Haren. Über zwei erste und zwei dritte Plätze beim „4. Verden Open“ darf sich Bunkai Haren freuen.

Der Harener Karateverein schickte die Geschwister Madeleine und Laurin Mostert an den Start.

In der Kategorie Jugend U16 trat Laurin Mostert in den Disziplinen Kata und Kumite an. Gegen starke Konkurrenz kämpfte er sich durch mehrere Runden und errang schließlich zweimal den dritten Platz. Madeleine Mostert trat in der Kategorie U18 Junioren an. In der Disziplin Kumite stellte die amtierende Landesmeisterin ihre gute Form unter Beweis und gewann den ersten Platz. Auf dem Weg ins zweite Finale besiegte sie unter anderen die Landesmeisterin in der Disziplin Kata. Am Ende errang sie auch hier den Spitzenplatz.

Trainer Wim Hakkenes zeigte sich zufrieden: „Das Turnier in Verden war für beide Athleten eine gute Vorbereitung auf die nächsten Wettbewerbe.“ Im Juni tritt Madeleine Mostert für das Land Niedersachsen bei der Deutschen Meisterschaft in Erfurt an.