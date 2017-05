Aktion an Oberschule Haren OLB-Auszubildende informieren über Schuldenfallen

Haren. „Achtung Schuldenfalle!“ –dieses Thema haben acht Auszubildende der Oldenburgischen Landesbank in sieben Schulklassen der Klasse 10 der Oberschule in Haren präsentiert.

Das Ausbildungsteam wollte den jungen Schülern und Schülerinnen aufzeigen, wie schnell man in die Schuldenfalle geraten kann und welche weitreichenden Folgen es hat, wenn man seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt. Da es den Menschen in Kaufhäusern, im Internet usw. immer leichter gemacht wird, für alle möglichen Bedürfnisse Kreditkäufe mit monatlichen Ratenzahlungen abzuschließen, geraten immer mehr in diese Schuldenfalle, weil sie den Überblick über ihre Kredite verlieren und das zur Verfügung stehende Geld schon verbraucht ist, bevor es überhaupt auf dem Konto liegt.

Spielerische Erfahrung

Die Schüler konnten spielerisch erfahren, wie schnell zur Verfügung stehendes Geld für Bedürfnisse ausgegeben wird, und sollten so erleben, dass es wichtig ist, kostspielige Sonderwünsche, Kreditkäufe und Ähnliches nicht unüberlegt zu tätigen, um nicht in diese Schuldenfallenspirale zu geraten, aus der es nur schwer wieder herauszukommen ist.