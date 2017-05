Michaela Hoffmann neue Vorsitzende Rotes Kreuz in Haren zieht positive Jahresbilanz

Haren. Bei seiner Mitgliederversammlung hat der Ortsverein Haren des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine positive Bilanz für das Jahr 2016 gezogen. Den Vorsitz übernimmt Michaela Hoffmann von Dieter Sturm.

Aufgrund der Wahl Sturms zum Präsidenten des DRK-Kreisverbands (wir berichteten) gab dieser seinen Ortsvereinsvorsitz nach rund neunjähriger Tätigkeit ab. Auch der langjährige stellvertretende Vorsitzende Ulrich Klitscher stand nicht erneut zur Wahl. Einstimmig wählten die Mitglieder Michaela Hoffmann zur neuen Vorsitzenden und Hermann Müter zum Stellvertretenen Vorsitzenden.

„In detaillierten Rückblicken informierten die Bereitschaftsleiter Andreas Kladde und Sandra Knoll, Alexander Thole als Leiter Jugendrotkreuz und Maria Kiepe vom Frauenarbeitskreis über ihre Tätigkeiten und konnten durchweg Positives vermelden“, schreibt das DRK Haren in einer Pressemitteilung.

Wachsendes Interesse

Kiepe berichtete von einem wachsenden Interesse an der Tätigkeit im Arbeitskreis, der jährlich rund sechs Blutspendetermine in Haren, Emmeln und Wesuwe organisiert und betreut. Dank der ehrenamtlichen Arbeit von derzeit 19 Frauen seien Spendentermine in zwei Schichten möglich. Pro Veranstaltung erreiche man durchschnittlich 100 Personen.

Stark nachgefragt waren 2016 ferner die Dienste der DRK-Sanitätsbereitschaft. Auf diversen Veranstaltungen, unter anderem bei Reit-, Sport- und Jubiläumsveranstaltungen der örtlichen und regionalen Vereine, stellte das 13-köpfige Helferteam in rund 695 Stunden die Notfallvorsorge von Teilnehmern und Besuchern sicher. Hinzu kamen weitere 345 Stunden für Dienstabende und den Besuch von Lehrgängen.

Umfangreiche Jugendarbeit

Im Fokus des DRK-Ortsvereins stand ferner die Jugendarbeit. Neben 14-tägigen Gruppenstunden gab es gemeinsame Unternehmungen; unter anderem standen ein Pfingst-Zeltlager und Kanu-Touren auf dem Freizeit-Programm der Kinder und Jugendlichen. Mit der erfolgreichen Teilnahme am DRK-Kreiswettbewerb in Dalum und bei Ferienpass-Kursen konnten die Jugendrotkreuzler ihr Notfallwissen anwenden und an andere Kinder weitergeben. „Auch 2017 planen wir einige Aktionen“, sagte Thole und wies darauf hin, dass Kinder ab dem sechsten Lebensjahr im Jugendrotkreuz willkommen sind. Ab dem Sommer sei überdies eine Kinderbetreuung bei Blutspendeterminen durch die DRK-Jugend geplant.

Eine Idee, die beim Vorstand und allen anwesenden Mitgliedern auf einhellige Zustimmung stieß. „So lernt der DRK-Nachwuchs die Aufgaben des Arbeitskreises kennen und leisten wertvolle Unterstützung“, fasste der scheidende Ortsvereinsvorsitzende Dieter Sturm zusammen. Er zeigte sich beeindruckt von der Jahresbilanz der Gruppen und dankte allen ehrenamtlichen Aktiven für ihr engagiertes Wirken.